行政院長蘇貞昌今（19）日前往嘉義視察「馬稠後產業園區」時表示，全球產業鏈重整，外商大力投資台灣，因此很需要土地，而嘉義縣有土地、高鐵也經過此處，允諾評估促成科學園區落腳嘉義，並指示科技部、國發會、經濟部給予協助，讓西部產業一條龍。

另外，對於嘉義縣政府希望中科院國家級無人機研發測試驗證中心設置於嘉義，及台灣體育運動大學校區設置無人機產業聚落發展先導基地，蘇揆說要積極進行，並請行政院秘書長李孟諺邀集國防部、中科院、國發會、科技部等部會專案協助，齊頭並進且加速前進。 蘇貞昌說，他第一次當行政院長時，當時嘉義縣是陳明文縣長，從大埔美精密科技園區，到今天馬稠後，一區一區陸續開發，歷經陳明文、張花冠前縣長，到今天翁章梁縣長，大家一起打拚，打下基礎，而「馬稠後產業園區」，中央補助近13億元。

蘇揆說，本月初他在行政院召開科技會報，會中科技界的民間委員反映「缺地」問題。過去嘉義縣以農業為主，工業發展較晚，翁章梁縣長主張要脫胎換骨成為「農工大縣」，已有大埔美精密機械園區與馬稠後產業園區，後者一期已開發完成，繼續規劃後期，請台糖在土地方面全力配合，國發會協助加速進度。

蘇揆說，現在全球產業鏈重整，政府推出台商回台投資三大方」，投資金額達1.1兆元，實際回台金額6,200多億元，股市達1萬4千多點，台灣各地一片榮景，是全世界?無僅有經濟正成長的國家。

對於嘉義縣政府希望中科院國家級無人機研發測試驗證中心設置於嘉義，及台灣體育運動大學校區設置無人機產業聚落發展先導基地，蘇揆說要積極進行，並請行政院秘書長李孟諺邀集國防部、中科院、國發會、科技部等部會專案協助，齊頭並進且加速前進。

(工商 )