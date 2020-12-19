抗議萊豬將於明年元旦叩關來台，民生建設基金會將在2021年第一天，在碧潭舉辦祈福健走，升起中華民國國旗氣球，為全國人民健康「集氣」，邀請國民黨主席江啟臣率領「全民健康」大隊打頭陣，前總統馬英九、前黨主席吳敦義、洪秀柱、朱立倫、前立法院長王金平等藍營要角接力率領民眾向前進。

距離開放萊豬進口倒數兩周，民生建設基金會將於明年元旦在碧潭舉辦「中華民國集氣！元旦祈福健走嘉年華」活動，當天將以「中華民國」氣球取代國旗，升氣球時象徵不斷為中華民國、全國人民的健康集氣。健走共分10個大隊，邀請國民黨主席江啟臣打頭陣，率領「全民健康」大隊，展現嚴格監督民進黨，持續為人民把關食安的決心，

主辦單位表示，當天還邀請前總統馬英九帶領「台海和平」大隊，凸顯敦促政府恢復兩岸對話，以維繫兩岸和平穩定的重要性；而前黨主席吳敦義曾擔任過記者，因此由吳主導「言論自由」大隊；前黨主席朱立倫創辦「銀光未來創新協會」長期關注長照議題，邀請朱率領「社會共生」大隊；展現「小辣椒」個性，不畏艱難征戰台南立委的前黨主席洪秀柱，將主持「國家棟樑」大隊。

此外，與宗教單位關係友好的前立法院長王金平也是受邀名單，主辦單位委請王率領「宗教祈福」大隊；為推廣「公投綁大選」、「反萊豬護食安」公投，擅長網路空戰的國民黨革實院長羅智強，將在當天主持「還我公投」大隊；新住民、前立委林麗蟬將主導「多元共榮」大隊；國民黨祕書長李乾龍則壓陣，和自發性報名民眾「勇腳健行」。

活動自17日開放民眾報名參加，主辦單位表示，開放不到兩天湧入逾230人報名，報名相當踴躍，其中1／5是40歲以下的年輕朋友，目前邀請國民黨中常委、立院黨團、雙北議會等黨公職人員共襄盛舉。

(中時 )