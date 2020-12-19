女星林舒語從節目《大學生了沒》出道，當時藝名是「黎兒」，之後投入戲劇圈，參與過多部知名電視劇演出，都有亮點的表現；在2015年公開和圈外男友結婚，並陸續生下2個兒子，她一直有生女兒的想法，近日卻傳出她大量出血，被診斷出子宮外孕，還引發腸子沾黏等可怕狀況，令人聽了相當心疼。

林舒語今（19）日晚間突然在臉書有感而發，寫了近千字的一篇文章，和大家更新自己的近況；原來她從2個月前就覺得身體變虛弱，1個多月前開始有下腹部疼痛的症狀，直到有一天痛到撐不住送急診，才得知子宮外孕。

林舒語最後也提到目前一切工作、課程都暫停，先好好養身體，並PO出一張躺在病床上的照片，雖然露出微笑，但還是看得出她身體很虛弱。(圖/ 摘自林舒語臉書)

經手術治療後，院方通知她確定「小孩沒了」，她其實很難過，但還是振作精神認為休養過後，再努力做人就好；沒想到2個星期前她又大量出血，一度以為自己會撐不下去，後來緊急送醫，得知自己子宮外孕又正在出血中，馬上接受手術，身體才漸漸好轉。

而最後也提到目前一切工作、課程都暫停，先好好養身體，並PO出一張躺在病床上的照片，雖然露出微笑，但還是看得出她身體很虛弱；也有不少網友紛紛在底下鼓勵她，「早日康復」、「身體健康最重要，寶寶會再回來的」。

林舒語臉書全文：

「一切都會走向最美的方向，暫時不敢每天唸叨好想要一個女兒」

這陣子到底發生什麼事了

謝謝很多人都在關心我的身體狀況⋯⋯⋯

只是我一直不知道要怎麼說，因為我也不知道到底怎麼了

兩個月了⋯⋯

我終於知道，發生什麼事了

兩個月前開始，我的身體常處於很累、很虛、莫名嘔吐

但是生理期正常報到所以我沒想太多（有發現失血量相對的多）

一個月前我突然右下腹疼痛！

但還是照常上完兩堂寶寶手語課、一下課發現我已經痛到止不住的發抖 回家後爸爸覺得不對、立刻把我送去急診

就在我還一派輕鬆的在候診區等結果（已經不痛了）

卻被叫進診間並且告知 「你懷孕了」

但⋯⋯⋯小孩不在子宮內

因為腹腔有1000cc積血、所以被緊急留院找原因

那天晚上我真的好害怕

前後抽了6次的血⋯⋯但原因還是不明

因為出血狀況緩解了⋯⋯⋯隔天下午我回家了

就等著隔日再回診等報告

隔天被告知⋯⋯⋯小孩已經掰掰了

你可以恢復正常生活了

雖然難過⋯⋯⋯但我休息一週後還是開始恢復正常上課（醫生說可以唱跳）

醫生跟我約了一個月後回診看看是否恢復正常生理期

回家後每天都還是小出血（但因為腹腔積血需要排出、所以沒想太多）

兩週後我開始大量出血，難道是生理期報到了？

我真的太不安了，還是選擇到婦產科報到了

醫生幫我抽了血後做了檢查

他說⋯⋯⋯你懷孕指數還在，我不排除外孕的可能

我：（傻眼⋯⋯⋯不是已經沒了嗎？）

並且馬上約兩天後回診檢查數值變化

但⋯⋯⋯來不及了

隔天下午、我突然痛到全身發抖、無法站立

因為只有我跟二寶在家，緊急請婆婆來幫忙

婆婆抵達後沒多久，我發現我好想吐

因爲不想麻煩婆婆，我用盡力氣慢慢爬起想去廁所吐

沒想到

一到廁所我就眼前發黑、全身無力發麻倒下

當下我真的覺得我要掰掰了

我用盡力氣喊了媽媽、救護車⋯⋯⋯⋯

我非常感恩救護人員的幫忙

雖然意識模糊但我感受到他們的認真跟溫暖

更感謝他們把我送到了仁愛醫院

到仁愛醫院以後我碰到婦產科醫師 #鍾明宗醫師

他細細了解我的狀況並且做了檢查

馬上告知我我的狀況比較危險⋯⋯

基本上就是子宮外孕了

因為我還在出血中😢。所以他可能等不了報告！

請我當晚立刻禁食。隔天一早進開刀房

我真的好怕⋯⋯

還好老公鼓勵我、醫生護士都非常非常的溫暖

最後手術順利

謝謝醫生精準的判斷了我的狀況

除了子宮外孕、醫生還處理了因為長時間腹腔血水造成的腸子沾黏

現在我還像是個小老人。行動緩慢的慢慢復原中

但心存感恩

謝謝所有幫助我的人

目前已回到家休養（因為還有兩隻小孩要照顧）

辛苦老公這陣子要一打三了⋯⋯⋯

目前暫停跟延期的工作、課程

謝謝你們的體諒

等我好好復原回來唷

(中時新聞網)