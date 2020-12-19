書中拍下北海道綠油油的風景，一改以往民眾心中白雪靄靄的印象。(翻攝照片／林郁平台北傳真

受疫情影響及各國邊境封鎖下，民眾已將近一年無法出國遊玩，足跡踏過數十國的資深導遊賴信志，趁著「失業」空檔，與另外兩位作者呂美玉、謝宇新合著了一本以北海道小人物為出發點的另類旅遊書，3位作者19日在北市博愛國小舉辦新書發表會，帶領讀者神遊北海道，因為他們認為「相遇，是慢慢認識；好好對話，是最深刻的旅行方式」。

賴信志與呂美玉、攝影師謝宇新等人，原本計畫在今年2月出版《北海道相遇》一書，但疫情卻打亂了腳步，3人趁這段時間重新整理校對內容，不論是在釧路獨自保護丹頂鶴的老奶奶，或是巷弄的小店、景區的商販，都寫出職人的堅持和熱忱。

3人在發表會上透露，當時採訪時曾發生車禍，嚴重影響後面排定的約訪，但他們都抱持著不能丟下同伴的想法，大家不責備任何人，一起合作解決眼前的困境。他們希望以緩慢細膩的角度帶領讀者旅行，相遇浪漫北國的美好人事，讓風景裡多了心情和故事，更珍惜人生旅途中的良師益友。

(中時 )