歌手田馥甄19日赴台南參加「浪漫情歌演唱會」，演場多首歌曲。（李宜杰攝）

歌手田馥甄19日赴台南參加「浪漫情歌演唱會」，演場多首歌曲。（李宜杰攝）

台南市政府舉辦一系列耶誕跨年活動，第二場為「浪漫情歌演唱會」，今日（19）在南市府西側廣場登場，由歌手田馥甄、周興哲等人輪番開唱。田馥甄日前才傳出遭前東家「華研國際音樂」指控演唱會歌曲侵權一事，今晚田馥甄則以新專輯中的《先知》、《皆可》、《無人知曉》等歌曲，陪伴粉絲度過溫馨的夜晚。

田馥甄9月底在台北小巨蛋舉辦多場「一一」演唱會，卻傳出於10月底，收到來自前東家華研的存證信函，因她在演唱會上演唱包含《小幸運》等16首來自華研所屬版權的歌曲，但未事先取得授權，致前東家發函指控侵權。

侵權風波後，田馥甄距年底還有多場聖誕跨年活動，未來要演唱的歌曲也倍受關注。田馥甄今晚在台南「浪漫情歌演唱會」中，演唱新專輯的《先知》、《皆可》、《無人知曉》等歌曲，心情似乎未受風波影響，粉絲也紛紛陶醉美妙歌聲，現場約有超過10萬名粉絲湧入聆聽。

南市府19日舉辦的「浪漫情歌演唱會」，共邀請9組歌手聯合呈現精彩的音樂饗宴，包括：田馥甄、周興哲、閻奕格、蔡旻佑、周予天、鄭心慈、蔣卓嘉等歌手輪番上陣，還有來自英國的美聲歌手Mary-Jess及Martin Hurkens驚喜登場，讓粉絲陶醉美妙歌聲。

台南市長黃偉哲表示，下周（26日）同樣在西側廣場，還有一場「搖滾嘻哈夜」，邀請林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣等歌手，搖滾嗨翻南市府。此外，南市府日前公布台南跨年夜活動卡司，名單包括張震嶽、魏如萱、畢書盡、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、文慧如、李友廷、李芷婷、張立昂等人，還有南韓團體「少女時代」成員孝淵熱力開唱，精彩可期。

黃偉哲提醒，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾活動前，到網站填寫實聯制資訊（https：／／forms.gle／qggS5qGM4VtZwufA8），並戴上口罩保障自己與家人安全。

(中時 )