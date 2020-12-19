新竹縣一名女子去年7月到一家腳底按摩工作室按摩，葉姓按摩師看到正妹上門，按摩時竟然強行襲胸，以生殖器磨蹭正妹臀部，拉背按摩還變成抓奶。過程中按摩師不但勃起激凸，連褲子都濕掉。女子逃離現場後徹底崩潰報警。按摩師遭法院依強制猥褻最判刑10個月。

受害女子指控，當天按摩師不但強行觸摸她的胸部，並且以下體碰觸磨蹭臀部、拉著她的手放在生殖器上來回移動。還命令她趴在按摩床上屁股翹高，從背後以電動按摩器多次碰觸她的下體和臀部猥褻。按摩師當時不但勃起，褲襠凸凸的，褲子還濕了一片。

而按摩師說要拉背時，叫她抱頭，就直接從其後面用雙手抓她胸部然後往上抓，她怕對方體型壯碩，不敢出聲制止。最後藉口趕著上班離開。事後她整個崩潰大哭，根本無法騎機車，只好打電話給男友，回店裡討公道。事後曾進行多次心理諮商，受創難以平復。

葉姓按摩師辯稱，只有正常按摩沒有強制猥褻，他覺得二人事後是來亂的，因為不想製造後續麻煩所以就退錢給他們。但新竹地方法院審理後認定，葉男第一時間不是提供店內監視器畫面自清，而是退款，有違常理。且審酌葉男並無悔意，依強制猥褻罪判刑10個月。可上訴。

(中時新聞網)