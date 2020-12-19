桃檢偵辦職籃球員譚傑龍不雅影片外流案，19日晚間複訊32歲余姓男子和39歲劉姓男子，認2人涉犯重罪，有串證之虞，余又涉嫌逃亡、劉也有反覆實施之虞，訊後將2人聲押禁見，全案朝兒少性剝削、妨害風化、妨害祕密及恐嚇等罪嫌持續擴大偵辦。

職籃球員譚傑龍月初在友人陪同下，向刑事局報案稱遭持3年前側錄的不雅影片威脅，刑事局報請桃園地檢署指揮，檢方指派婦幼組主任檢察官劉偉誠、檢察官林郁芬偵辦，檢警根據流出的國外網站網址、恐嚇的對話紀錄等線索抽絲剝繭，19日持法院核發的搜索票，到32歲余嫌桃園市楊梅區住家，以及39歲劉姓嫌犯新北市新店區住家搜索，帶回手機、電腦、硬碟等證物，檢察官也同步訊問譚傑龍等被害人。

據了解，法律系的余姓男子，在就讀私立大學期間就開始架設同志色情網站，出售多年來透過視訊聊天交換來的男性裸露私密照或偷拍同志性愛片，疑似就是在3年前趁譚年僅17歲時，以網路視訊竊錄裸露的下體，和余男不熟識的劉男，則從網站取得譚的不雅影片，隨著譚名氣漸旺而恫嚇要錢。

2嫌晚間近9點半分乘2部箱型車抵達桃園地檢署，直驅地下室，在停等閘門打開過程中，余男戴著口罩在右後座，見記者拍攝也未遮掩，神情顯得疲憊。檢警將釐清余男和劉男間的關係、竊錄過程、取得影片手法和恐嚇經過等，並追查有無其他共犯。

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(中時 )