法稅改革聯盟等民間團體19日在凱道大遊行。（民眾提供／盧金足台中傳真）

法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟等民間團體，19日在凱道大遊行，抗議不合理的稅務獎勵金、執行獎金制度，來自台中的民眾也北上響應。

法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟等民間團體，舉辦的「反暴力、要人權、翻轉未來」凱道大遊行，提出三項訴求，包括廢除行政機關不法獎金、平反冤案，落實人權保障、杜絕行政機關濫權鴨霸。

來自台中的志工表示，尊重人民意志是民主的核心，要推倒黑心官員心中的高牆，喚醒領民之俸，食民之祿官員的良心；來自新社邱阿嬤高齡88歲也參加這場盛會，她指出，做人要講道理，站在理上可以行遍天下。

專程北上參與的志工說，遊行隊伍分成五大隊，針對稅災救援、聲援竹北事件黃媽媽、守護家園、搶救經濟及法稅改革5大議題，以創意造形表達心聲。

志工呼籲政府回應「廢除行政機關不法獎金」、「平反冤案，落實人權保障」、「杜絕行政機關濫權鴨霸」等訴求。

(中時 )