新竹某知名建商少東，9月幫朋友慶生時找數名辣妹助興，23歲林姓酒店妹醉倒，少東好心載她去摩鐵休息，但林女醒來發現內褲被褪下，手臂和大腿有傷痕，報案指控少東趁機對她下手，但林女下體檢體驗出有2名不詳男子的DNA，認定少東嫌疑不足，依法不起訴處分。

檢方調查，這名40歲的建商少東阿豪，經常與友人上酒店，因友人生日找數名酒店妹到場助興，其中姿色不錯的林女不勝酒力，醉得不醒人事，被少東載到摩鐵開房間休息，

林女醒來發現內褲被脫掉一半，腰帶被解開，手臂都有傷痕，內褲、胸罩沾有不明體液，到醫院驗傷後報案，指控少東指利用她酒醉無力抵抗乘機性交。

少東被檢警傳喚時大喊冤枉，指林女和姐妹淘唱歌喝酒，沒喝幾杯就醉了，酒店妹在慶生會結束後離開KTV，因不知道林女住處，就帶林女到摩鐵休息。

少東並指林女昏睡時一直翻滾及做嘔，他去浴室拿2條毛巾處理嘔吐物，約50分鐘後林女情況穩定他才離開，完全沒性侵林女。

據了解，醫院採集林女胸罩的口腔唾液及下體DNA，送驗發現與少東DNA不符，但有2名不詳男子的DNA，林女抽血化驗未發現有遭下藥。

檢方認為，林女下體驗出有2名男子的體液，非少東DNA，林女手臂和大腿傷痕，有可能是酒醉後不慎摔傷，傷勢部份認定少東犯罪嫌疑不足，依法不起訴處分。

(中時 )