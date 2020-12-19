勞動部勞安所於屏東東港舉辦「漁船勞工作業安全衛生危害預防宣導暨展示活動」，現場有宣導工安的闖關活動，小朋友也玩得很開心。（潘建志攝）

勞動部勞安所於屏東東港舉辦「漁船勞工作業安全衛生危害預防宣導暨展示活動」，送外籍漁工各式防災工具。（潘建志攝）

勞動部勞安所於屏東東港舉辦「漁船勞工作業安全衛生危害預防宣導暨展示活動」，勞動部長許銘春（右）參觀展場。（潘建志攝）

漁民工作環境嚴峻，不僅要面對無常的大海及天氣，狹窄的船艙空間，更潛藏許多工作的危險因子。為了讓漁民有更安全的工作環境，勞動部勞動及職業安全衛生研究所在屏東東港舉辦漁安宣導活動，強化漁民的工安意識以及職災防範知識與技術。

根據勞動部統計，漁業職災千人死亡率是全部產業職災的4.24倍，顯示漁業工作極高的危險性。東港是台灣南部漁業重鎮，大小漁船合計1562艘，勞安所19日至25日在東港舉辦「漁船勞工作業安全衛生危害預防宣導暨展示活動」。

活動現場有各項漁安的展示體驗及闖關活動，包括滑倒預防、落海預防、感電火災、化學品危害、噪音危害預防、感電預防及機械危害預防等，讓漁民能親身體驗，了解職業安全的重要性。

出身東港的勞動部長許銘春也到場參加開幕，他說，漁業職災死亡是全產業職災的4倍多，讓人不捨。我們享受美味海鮮時，都不希望是犧牲漁民的安全與健康換來的；1個漁民受到職業災害，影響的是1個家庭。

勞安所表示，完備的船舶安全管理、定期設備維修保養，及漁民工作的自我安全防範意識，攸關漁民生命安全。希望能藉由職災預防體驗推廣，讓漁民在海上作業更安全、健康，也能有個舒適的工作環境。

(中時 )