據「自由亞洲電台」17日報導，北韓1名漁船船長因出海捕魚時收聽自由亞洲電台與其他遭禁止的媒體廣播，遭船員檢舉而在100名船長、船長與審核出海資格官員的面前，為平壤政府處決以敬效尤。

報導指出，遭處決的崔姓船長，隸屬於勞動黨中央39號管轄的咸鏡北道清津市水產基地。其30歲就當上船長，更曾是50艘漁船的船主。他坦承，自24歲還在當兵時就養成收聽國外廣播的習慣，而收聽美國政府資助的廣播更長達15年之久。

據咸鏡北道執法人員表示，這名船長10月中遭槍決。其工作的水產基地是勞動黨39號的附屬秘密組織。該組織為金正恩捕魚以籌措現金，進而在國際制裁下供金正恩巨額資金可運用。

其還提到，崔姓船長24歲就收聽「自由亞洲電台」。當時他還在軍中服務，官拜上尉，負責無線電廣播。退伍後他仍持續收聽國外廣播。收聽國外廣播讓其回憶起軍隊的美好時光；但他忘了自己是勞動黨中央39號的成員之一，安全部門以企圖顛覆黨的罪名將他處決。

另1名消息人士指稱，隨著崔的船隊不斷擴編，財富也不斷增長，對自己船員的態度也變得高傲。這引來1名船員向安全部門檢舉，以報復其傲慢無禮的行為。

當局認為，崔某承認自己長期收聽國外新聞與音樂節目；但他已40多歲，錯過思想改造的黃金時期，加上與其他年輕船員分享廣播節目，故決定殺一儆百，在100多人面前公開處決。

據脫北民眾指出，討海人出海時收聽國外廣播，其實頗為普遍，收聽「自由亞洲電台」更是常有的事情；但當局動殺意主要是拿來當宣傳教材，讓民眾知道收聽國外廣播等於死亡。

另1名脫北人士表示，相較於北韓節目與電影，來自國外的新聞更受歡迎。北韓人最想知道的其實是鐵幕外的事情；特別是「自由亞洲電台」，因為只懂韓語也能收聽。

報導表示，北韓竭力阻止民眾獲得外界資訊，違反者處以嚴刑；不過，漁船出海捕魚時，往往有機會聽到被禁止的廣播。

(中時新聞網)