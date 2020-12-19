副總統賴清德日前到雲林參加座談會，買下兩瓶威士忌，卻意外發現發票上打上總統府統編，由於行政院連日來捲入統編風波，也讓此事造成網友熱烈討論。對此國民黨立委鄭麗文則逆風表示「並無不妥」，認為不必追打賴清德。

行政院統編事件連環爆，先是前發言人丁怡銘誣指店家使用萊牛，事後登門致歉訂購調理包，卻被抓包打統編，接著院長蘇貞昌拿三倍券幫孫女買漫畫，又再度出現行政院統編號碼，遭網友公幹。

根據《TVBS》報導，鄭麗文受訪時談到此事，認為賴清德打統編並沒有問題，她表示，賴清德跑行程買酒要贈送外賓，為公務所用，因此並無不妥，與蘇貞昌、丁怡銘性質完全不同。

事實上，曾經PO出數十篇文章痛罵行政院的「宅神」朱學恒也指出，賴清德就是視察民間，採購商品獎勵民間釀酒特產，也沒說好好喝，所以要買回去給孫女喝，打統編實屬合理。朱學恒表示，問題在於現在執政團隊太多豬隊友，簡直每個人都有台灣豬標章，導致正常人反而一身豬屎味，他更直指，賴清德完全就是被蘇貞昌與丁怡銘牽連。

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(中時新聞網)