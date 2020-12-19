民進黨近日在官方LINE舉行「2020十大假訊息」票選活動，19日公布票選結果，分為境外「國安」及境內「內政」2部分。「境外」票選結果榜首為「統促黨主委涉收中國13萬轉發小英『假博士』」，獲得最多票數（2465票），「境內」部分則為國民黨美豬影片。

民進黨19日在臉書公布「年度十大假消息票選」出爐結果，民進黨指出，為期四天的票選活動，「境外」總投票數為11649票 ，「境內」更高達12130票，顯見國人都對錯假訊息影響台灣，非常有感。

據結果顯示，獲得最多票數的第一名（2465票）為「統促黨主委涉收中國13萬轉發小英『假博士』」。第二（1982票）是「關於中共網軍散佈台灣飛官投誠」、第三名（1789票）「中國網友假冒台人攻擊譚德賽」。

民進黨公布2020十大假訊息票選結果。(圖/民進黨臉書)

民進黨並指出，境內內政部分，第一名（2389票）為「國民黨被國際認證的美豬假影片」，第二名（1992票）則是今年初因誤傳口罩與衛生紙原料相同，而造成搶購的新聞。第三名（956票）則是近日引起不少爭論的前榮總醫師蘇偉碩，他稱空氣中有萊劑，也在此次票選入榜。

票選結果公佈後，卻意外引起兩派網友留言論戰，批評網友痛批，「自慰文」、「蔡英文吃蝙蝠湯不是綠媒的報導嗎？」、「丁怡銘民買牛肉麵報公帳是假的？蘇貞昌買漫畫報公帳是假的？」、「統編丁」、「蔡英文之前反毒牛肉，現在要進口毒豬肉，莫大的諷刺」。但也有網友力挺表示，「加油！迅速反應，不要被打倒」、「韓粉高潮了」。

「敢按呢？2020十大錯假訊息」結果出爐！ 感謝破萬張票選參與，票選結果出爐！為期四天的票選活動，兩大類的錯假訊息票選，「境外」總投票數為 #11649票 ，「境內」更高達... 由民主進步黨發佈於 2020年12月19日 星期六

(中時新聞網)