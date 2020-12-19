儘管今夜天氣寒冷，但現場仍擠滿上千民眾。(吳建輝攝)

活動現場施放480秒的煙火，絢爛煙火點亮彰化夜空。(吳建輝攝)

在480秒的煙火結束後，緊接著壓軸由亞洲天王任賢齊熱鬧開唱，嗨翻整夜，與鄉親共度暖心歲末。(吳建輝攝)

由彰化縣政府主辦的「2020彰開擁抱，幸福來到」歲末祈福晚會，19日晚間七點在彰化體育場熱鬧登場，連續3小時不間斷的表演，儘管今夜天氣寒冷，但現場仍擠滿上千民眾，晚會由馬國畢、小甜甜、米可白擔任主持群，歌手許富凱、陳零九、晨悠等人輪番上陣，在480秒的煙火結束後，緊接著壓軸由亞洲天王任賢齊熱鬧開唱，嗨翻整夜，與鄉親共度暖心歲末。

精彩的節目內容包含有讓民眾嗨翻天的跨界搖滾「神棍樂團」，歌手小球莊鵑瑛、晨悠、許富凱、陳零九，與擔任壓軸的亞洲天王任賢齊，尤其任賢齊更是特地回國完成隔離回彰化家鄉開唱，在在展現了對家鄉彰化的熱愛。

王惠美說，歲末是個感恩的時間，2020年是個非常不安的一年，感謝所有防疫英雄站在最前線守護我們，讓我們很安全，也謝謝縣民對於縣政的配合，「彰化很有料，過去都太低調」，今年活動與過去不一樣的地方，就是用彰化的人強勢回歸，如主持人小甜甜、米可白、以及神棍樂團成員、亞洲天王任賢齊等人回歸彰化演唱。

王惠美說，從18日點燈開始，在彰化八卦山大佛風景區就有月影燈季，將一直亮到110年3月1日，而在農曆大年初一開始在南彰化溪州公園有「花在彰化」系列活動，另外，12月27日在縣府廣場也有「愛在彰化 聖誕歡樂嘉年華園遊會」，歡迎大家一起共襄盛舉。

王惠美強調，縣府希望建立一個平台讓彰化的人才以及好事張揚出去，讓更多人能瞭解彰化、認識彰化。揮別2020，即將邁入2021，期許未來的一年鄉親能更加發光發熱，經濟起飛，大家生活更加富裕平安快樂。

(中時 )