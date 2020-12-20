同樣是300哥人品卻大不同。今年8月中一輛賓士C300駕駛加霸王油，惹火全民慘遭肉搜，但近日一名C300駕駛停等紅燈時，看到旁邊TOYOTA的副駕駛座搖下車窗，隨手亂丟垃圾，當場下車撿起，把垃圾丟回去，全被後方騎士錄下。

網友在臉書《爆料公社》PO文表示，自己下班騎車回家遇到紅燈，此時前方的白色TOYOTA副駕駛座突然搖下車窗，接著順手就把垃圾往外丟，離譜行徑讓人傻眼。

不料停在旁邊的賓士C300駕駛見狀後，當場打開車門，下車撿起垃圾，並將垃圾直接霸氣丟回TOYOTA的副駕駛座，讓原PO笑翻，回家後立刻將行車紀錄器影片PO上網。

網友看到也大讚：「300哥好帥」、「讚啦，社會就是需要這種人」、「原PO記得順便檢舉TOYOTA亂丟垃圾」、「C300駕駛真男人！」、「好爽的影片」、「真想看看TOYOTA車上人的嘴臉」。

(中時新聞網)