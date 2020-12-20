傑米福克斯為《靈魂急轉彎》主角配音。（迪士尼提供）

中學音樂老師喬必須在「靈魂先修班」找到回到人世的方法。（迪士尼提供）

傑米福克斯在片中飾演中年不得志的音樂老師。（迪士尼提供）

皮克斯工作室花4年半打造動畫片《靈魂急轉彎》，是皮克斯首部以黑人作為主角的動畫，並由金獎影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）獻聲。談到這次為如此具有開創性的角色配音時，傑米福克斯感到驕傲，「我很高興能有這樣的機會！我認為這個進展正是時候，也很正確，我早就已經做好了準備，也認為我們大家都準備好了。」

傑米福克斯是史上第2位奪得奧斯卡的黑人影帝，演活《雷之心靈傳奇》的傳奇樂手雷查爾斯（Ray Charles），演技不在話下。此外他也很有音樂天賦，曾獲葛萊美獎的肯定。傑米福克斯這次在《靈魂急轉彎》飾演一位中年不得志的音樂老師，被問到有無在電影中秀出精湛琴藝，擔任編導的彼特達克特（Pete Docter）日前越洋受訪時透露：「本來在腳本上有安排，不過這部分最後都被刪掉了！」

彼特達克特對傑米福克斯讚譽有加，他笑道：「他是一位了不起的音樂人，也是很厲害的演員，我曾問他『到底有什麼是你辦不到的』，結果他說是打保齡球。」片中的爵士音樂全來自藍調中生代天王喬恩巴蒂斯特（Jon Batiste）之手，不過傑米福克斯在錄音室配音之餘，趁休息空檔彈起一旁彈鋼琴的模樣，讓共同導演肯普包沃斯（Kemp Powers）形容主角就像是傑米福克斯和喬恩巴蒂斯特的綜合體。

彼特達克特曾以《天外奇蹟》、《腦筋急轉彎》拿下奧斯卡金像獎，他自認幸運，能夠在作品中展現各式文化的故事，「我們想做的是與人們建立聯繫，從而找到生活中的共同點」。談到這次片中「靈魂」設計也別以往刻板印象，他解釋：「在研究各個宗教描述的靈魂形體之後，我們發現特點在於要像『氣體』，於是劇組參考氣凝膠的外觀，並觀察彩虹、稜鏡等色彩變化，讓靈魂變得繽紛幻化，不像是傳統的鬼魂。」

《靈魂急轉彎》描述一位中學音樂老師「喬」始終懷抱著爵士樂的夢想，卻在一場意外之下不小心靈魂出竅，而他必須在「靈魂先修班」的世界中，想盡辦法在肉體死亡之前逃回人世。電影25日在台上映。（美國加州連線）

(中時 )