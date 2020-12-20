小編之前在小花平台《聰明理財》專欄已整理不少專業理財知識，尤其對於如何記帳多有著墨，也一再強調明確的收支明細有助於改變個人消費習慣、抑制衝動的購買慾望，別忘了記帳是理財的第一步，「富有的人，最清楚自己的帳！」以下小編再進一步為讀者分析，如何輕鬆掌握記帳小技巧，並應用於檢視收支明細的SOP（標準操作程序）。

Step 1、整理好記帳本、記下3件事

日本人氣理財顧問市居愛在其最新著作《金錢整理：只要收拾存摺、冰箱和另一半，錢會自然流向你》中提出「讓你的生活從此翻轉的金錢整理計畫」，她認為，記帳是一種好習慣，但只是勤記帳，也存不了錢，與其死命地記帳，還不如「整理」好記帳本。

「記帳本是『金錢的預言書』。」市居愛建議，只要在記帳本裡寫下3件事，就能整理好記帳本，也一定存得了錢：「領錢的日子」、「每個月的特殊花費或是預算」及「沒有打開皮夾的日子」等；另一方面，最好也能額外註記「預定行程」與「預定花費」，例如：去電影院看電影的花費、去餐廳吃飯的花費、出門坐計程車的花費等，在記事本中寫下這些預定支付的金錢。

最後，市居愛提醒，記得將「沒有打開皮夾的日子」做個大大的記號，以激發自己重新找回存錢的動力，也可以試著實驗看看自己能過上幾天「斷金」生活，雖然一開始可能會過得很辛苦，但是無形中也能防止亂花錢、從此告別空虛的「零存款」。

Step 2、降低不必要積少成多的花費

根據國外知名理財書《別急著吃棉花糖》提出的「延遲享樂」概念：「你願意忍一下獲得更大的利益？今天不吃1個棉花糖、明天會有2個，如果明天也忍住不吃，後天就會有4個棉花糖……。」就如同愛因斯坦所說：「複利的威力遠大於原子彈！」將這個概念轉換成常聽到的「拿鐵因子」來看，也就是「明知不應卻為之」的消費、明明知道花費不低卻又不自主地掏錢出來「明知故犯」。

(中時新聞網)