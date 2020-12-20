俗話說：「有錢好過年，沒錢難過關！」受到新冠肺炎疫情波及，部分工時者難以適用勞動部祭出的無薪假相關措施，如果未能調整基本工資、持續凍漲，百萬勞工將苦不堪言！年關將至，為照顧受到疫情衝擊的基層勞工，據了解，勞動部勞工保險局將開辦勞保紓困貸款新措施，提供勞工每人最高貸款金額新台幣10萬元。

勞保紓困貸款年底前開辦需符合4條件

至於勞保紓困貸款什麼身分的人可以申辦？據了解，與勞工紓困貸款不同，勞保紓困貸款每年辦理1次，由勞工保險基金支出，按照往裡每年都提供20萬個名額，提供在職勞工或是可以提出工作證明的勞工申請，但是需同時符合下列4個條件：

條件1、生活困難需要紓困者。

條件2、參加勞工保險年資滿15年（計算至109年1月3日止）者。

條件3、沒有欠繳勞工保險費或是滯納金者。

條件4、不曾借貸勞保紓困貸款或是曾經借貸但已繳清貸款本金及利息者。

說到勞保紓困貸款何時開辦？民眾該如何申請？明（110）年度的申辦時間尚未公布，根據過往的經驗，通常在每年年底前開辦，受理申請期間約為2周左右，欲申辦民眾填妥申請書後，需檢附掛號回郵信封（填妥收件人姓名、住址並貼足郵票）、土地銀行存摺、勞保被保險人印章、身分證正本及正背面影本2份、健保卡或是駕照正本及正背面影本1份，即可至土地銀行各分行辦理。

民眾可以透過臨櫃、網路或是郵遞方式擇一申請，等核定通過後再檢齊應檢附文件，親自到原申請分行或是金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

(中時新聞網)