如果有人做事「三分鐘熱度」，會讓他人覺得不可靠，感情中更是如此，若是對方態度忽冷忽熱，會讓人非常沒有安全感。星座運勢網站「星座愛情運勢」點名以下4個星座的男人，在戀愛中態度時而熱情、時而冷淡，常常讓伴侶不知所措！

▍1.白羊座：新鮮感過後就冷淡

白羊男熱情、衝動且很重視新鮮感，做事很容易「三分鐘熱度」。在感情裡，遇到自己喜歡的人，他能付出百分之二百的熱情，開始的時候用力過猛，很容易導致後勁不足，因此想保持下去就很難了。另外，白羊男愛玩也很看重友情，戀愛剛開始新鮮感還在，白羊可以暫時忽略朋友，隨叫隨到，當戀愛穩定後，白羊就會花更多時間和朋友一起玩。有時約會都能被朋友一個電話叫走，讓人很惱火。很多時候會讓人覺得自己遠遠不如他的朋友，完全沒有被重視的感覺。

▍2.摩羯男：態度受到工作影響

摩羯男事業心很強，而且不怎麼擅長表達自己的感情。熱戀期會把心意表現在持續做一件事情上，比如每天打電話、送早餐，一旦感情穩定了，這些事就慢慢被工作替代了。工作中的瑣事和煩悶會影響摩羯男的心情，進而影響他的態度。常會因為工作忙而不回消息、不接電話，其實這是因為摩羯內心自卑作祟，事業的成功能彌補他的缺失。如果工作上取得好的成就，他就會很有自信，心情很好，也會主動邀請你約會；如果工作不順心，就會煩悶，甚至會遷怒於你，讓你遭受莫名的壞脾氣。

▍3.水瓶座：剛開始熱情後來冷淡

水瓶其實更適合單身，因為他太喜歡獨處了，他一個人就可以做很多事情，完全沉浸其中不被任何人打擾，即使身邊有人也可以完全忽視。水瓶男做一件事很專注，對於談戀愛也是，在追到你之前他的目標是追到你，所以會全心投入，各種體貼關懷都會做到。但是戀愛後，彷彿這件事已經做完了，可以去做其他事情了，感情就慢慢冷淡下來，他開始將更多精力投入其他事情。

▍4.雙子座：時而熱情時而冷淡

雙子的熱情和冷淡基本上是根據心情隨機產生的，而且切換非常迅速，一般人追不上這節奏。心情好的時候，雙子很熱情，陪你逛街、浪漫約會都沒問題；但是心情不好的時候，他會突然切換成冷淡模式，讓你猝不及防、不知所措。有時候心情不好的原因你都很難想到，他也不會主動告訴你，會讓你覺得他只有想一起玩的時候才會熱情，像個小孩子很幼稚，讓人很沒安全感。

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(中時新聞網)