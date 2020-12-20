奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享12/21～12/27星座運勢，射手座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

牡羊朋友顯得積極許多，以往受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，在下周這狀況有所改變，不再像過去那麼念舊、守著既有模式。

▍金牛座

整體運勢★★★

金牛朋友的情緒起伏變大，容易和周遭的朋友起爭執，有一部份原因來自長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷！

▍雙子座

整體運勢★★★

雙子朋友情緒容易受到周遭朋友影響，面對自己想做的事或想法，奧斯建議要更堅持，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

巨蟹朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣了！

▍獅子座

整體運勢★★★

許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓獅子朋友顯得有點手足無措喔！

▍處女座

整體運勢★★★

不滿足的感覺將充斥在處女朋友的生活，但這樣的狀況並非因為外在的影響，主要是內心自己萌生出來的想法，奧斯提醒下周要多加注意囉！

▍天秤座

整體運勢★★★★★

天秤朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周喔！

▍天蠍座

整體運勢★★

天蠍朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致壓力增加，原本手邊的事情也存在著無法有效控制的隱憂！

▍射手座

整體運勢★★★★

射手朋友下周變得積極許多，下周的態度與想法也更加踏實，因此各方面都將立下不錯的基礎，過往的經驗也讓自己下周變的安心許多。

▍魔羯座

整體運勢★★★★

魔羯座的朋友對於目前的現況感到知足，不像過去給自己那麼多壓力，開始懂得享受目前的生活！

▍水瓶座

整體運勢★★★★

過往的熱情在下周顯得平靜許多，那樣的熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，因此讓忙碌好一陣子的水瓶朋友，將有機會獲得充分的休息。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友下周將是怠惰的時期，面對事情都提不起動力來處理，思緒上的停擺也讓你在面對事情時感到些微的無力感喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)