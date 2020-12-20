當跨越世代、不同領域的匠師們攜手創作，會激盪出什麼火花？

這一天，台南全美戲院電影看板畫師顏振發主持的繪畫體驗行程，我們找來二度入選亞洲50大酒吧的TCRC調酒師，聯名一幅跨世代創作。

現年67歲的顏振發，從事這一行已50年載，由於長時間作畫，他右眼視網膜剝離，只能倚靠左眼視力。可是當老匠師一持畫刷，眼眸便閃爍著光、手臂穩固如山，再複雜的稜角、粗細，都能一筆成型，猶如人體印刷機。

蹲坐一旁的TCRC店長兼調酒師許建晟看得入迷。他說，師傅與畫刷，好似調酒師與吧叉匙。吧叉匙的攪拌力度、圈數，決定調酒融冰速度與酒體平衡，一如畫師操控畫刷，成就版畫的大千世界。「要多久時間，才能下筆如此果斷、又如此溫柔？」許建晟讚歎。

顏振發出生台南下營，從小就愛臨摹報紙的電影廣告，但父親寄望他好好讀書、未來當醫生。18歲那年，他執意學畫，「我爸就拿扁擔一揮，把我趕出門。」從此離家踏上作畫路。

在姑姑牽線下，顏振發被延平戲院畫師陳峰永收為徒弟（編按：陳峰永師承國寶級油畫家郭柏川，顏振發等於是郭柏川的徒孫）。他回憶，當學徒一個月只能領200塊，他就住在戲院，「餐餐白飯配菜湯，」過了2年苦日子才出師。

全美戲院職員吳堉田說，顏振發的創作非無中生有，而是高超的素描及臨摹技術。技巧難度在於「等比放大」及「調色」，一張A4的底稿放大到3層樓高的巨型版畫，也不失準，「這至少要10年功。」

且顏振發作畫，顏料僅油漆6罐：黑、白、紅、藍、黃、玫瑰紅，任何色彩經他畫刷左沾點、右沾些，一一精準調配。他的功夫也曾被英國廣播公司（BBC）譽為台灣國寶，義大利精品Gucci、樂團Coldplay都跨海找他合作。

而對比顏振發的調色功力，調酒也有異曲同工。TCRC酒吧主理人黃奕翔說，調酒組成元素，一是主體烈酒，二是水果、蔬菜構成風味，三為香料添加層次感，四則是與冰交融後達到氣味及滋味平衡。就如版畫的色調，只是調酒師改以味覺及嗅覺混搭創作。

黃奕翔說，任何形式的創作，少不了長時間的磨練及犧牲，「我沒聽過一個真正的技術，幾小時、幾天就能學會。」他也曾搖雪克杯到手腕抽筋、手掌凍傷、一晚鑿100顆冰球，皮膚被冰屑刻出彈孔般的痕跡。

苦練、堅忍、追尋完美⋯⋯跨越世代、不同領域的青銀匠師們，共通點細數不完。

顏振發在漆黑版畫，以白色線條畫出TCRC招牌的標誌馬丁尼，由黃奕翔與許建晟為櫻桃點上紅暈。這幅畫現已擺在TCRC酒吧牆面，客人一進店門，抬頭即可看見。

顏振發曾說，「要畫到青瞑（台語：瞎眼）為止。」黃奕翔則佩服道，「一生懸命，一輩子做好一件事的執著。」顏師傅的畫作是對他的激勵與提醒。

《商業周刊1727期》

(中時新聞網)