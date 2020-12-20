為滿足國際企業使用再生能源的要求，加上企業擴廠需要用電，帶動台灣綠電需求量大增，進一步助攻太陽能電廠建設商機，帶旺供應鏈。

台灣曾經是太陽能製造大國，太陽能電池產能居全球第二大，且產業鏈布局相當完整，從上游矽晶圓到中游電池、下游模組與ＥＰＣ電廠都有，不料卻碰上中國紅海競爭，不僅讓台廠頓失國際舞台，也使太陽能產業被冠上「慘業」的稱號。

而為了扶持綠能產業發展，過去十年台灣再生能源電廠產生的電，統一由台電以補貼的方式透過躉購制度保證收購，因躉購費率報酬率穩定且優惠，故在經過多年的轉型後，國內的太陽能業者已逐步從外銷轉到有政策保護的內銷市場為主，大多也都退出中上游端，轉往後端模組與電廠領域發展。

太陽能產業步出谷底

近幾年又適逢全球環保意識抬頭，從政府到企業均紛紛將減低碳排放視為一大目標，台廠作為全球國際大廠之供應鏈，勢必也要響應綠電使用；再者，現任政府的二○二五非核家園計畫與台商大舉回台建廠，都持續為綠電創造龐大的需求商機，加上今年綠電交易正式上路，除了賣電給台電之外，也多了更廣泛的交易選擇。

由此可預期，在捨棄傳統燃煤電力、改用再生能源趨勢盛行下，太陽能作為未來新能源藍圖中的一大重要項目，有望成為未來五至十年炙手可熱的產品。由於太陽能產業出現結構性的改變，因此今年下半年，沉寂已久的太陽能類股躍上檯面，成為投資人追買的標的，股價也如起死回生般急漲。

主要從事太陽能模組銷售以及太陽能電廠營運的安集就是其中之一，其產品組合約八成來自模組銷售，其餘兩成則為售電業務。分析師指出，安集專注發展國內太陽能電廠產業，其下模組產品全部內銷，且銷售額翻倍成長，市占率也逐年提升，一八、一九年ＥＰＳ分別為二．四二及二．二一元，不僅在慘澹的太陽能產業中表現穩健，也是少數有配發現金股息的公司。

安集自今年第二季起業績呈逐季爆發成長態勢，第三季單季ＥＰＳ繳出一．三一元新高佳績，前三季ＥＰＳ已達二．三三元更賺贏去年全年的二．二一元。而明年在大型案場的快速增加下，將繼續帶動太陽能模組銷售暢旺，明年安集的模組產能也預計由今年的一七○ＭＷ，擴充一倍至三○○ＭＷ。（全文未完）

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先探投資週刊2122期

(中時新聞網)