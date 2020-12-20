等了8年，力積電董事長黃崇仁終於等到了這一刻。

「剛好，我們是8年前的這個時刻下市」，11月30日，力積電興櫃登錄前說明會一開始，黃崇仁拋出這句話。

力晶下櫃8年 轉型再出發

根據《財訊》報導，8年前，力晶因記憶體價格崩盤，每股淨值由正轉負，自櫃買中心下櫃，小股東期待多年，就是希望力晶能重返資本市場。

黃崇仁是醫學博士，過去8年，他也對力晶進行了一場大手術，不只還完1200億元債務，還扭轉力晶的體質。力積電上興櫃是他重返資本市場的首部曲。

黃崇仁將力晶轉型成為控股公司，一刀劃下去，力晶旗下的晶圓代工業務全交給力積電，12月9日在興櫃掛牌，順利的話，交出半年報之後，明年6月就可以申請興櫃轉上市。力積電上半年稅後淨利達20.3億元；11月17日，由彰化銀行主辦，14家銀行又貸款給力積電293億元，顯示銀行對力積電的財務狀況也有信心。

反觀母公司力晶雖仍是公開發行公司，但《財訊》根據力晶的財報指出，這家公司轉型成控股公司後，今年上半年，營收只有2200萬元，每股盈餘為0.37元。而力晶旗下的合肥晶合，也計畫在中國掛牌；不過，根據力晶財報，晶合今年上半年仍虧損11億元台幣。

媒體稱黃崇仁「九命怪貓」，因為他歷次遇上強敵，都能全身而退；當年，聯電有意吃下力晶，黃崇仁找上台積電創辦人張忠謀合作，讓聯電無功而返。8年前，全球第3大DRAM廠爾必達破產下市，爾必達從此消失，力晶卻撐過這場風暴，除了大客戶蘋果、金士頓力挺，關鍵也在於黃崇仁把公司的商業模式，從記憶體製造，變成晶圓代工。

《財訊》報導指出，這是力晶集團再起的關鍵。只做記憶體製造，公司的財務狀況會隨著記憶體價格上上下下，記憶體價格暴跌，公司的財務狀況就有滅頂之災；但是，轉向代工生意後，不管生產的是利基型記憶體還是邏輯IC，力晶集團賺的是生產加工的服務費，庫存跌價損失的風險大減。說明會上，黃崇仁得意地說，「我們是全球唯一從DRAM公司成功轉型至晶圓代工產業的公司。」

晶片吃緊 力積電待價而沽

這是因為記憶體製造和一般的邏輯IC製造，設備配置大不相同，「DRAM製造是前段製程多，邏輯IC製造是後段製程多，」力積電總經理謝再居接受《財訊》採訪時說。當年，中芯剛成立時，也想同時生產記憶體和邏輯IC，卻賠上大錢，因為如果找不到適合的產品生產，設備使用的效率會大為降低。

目前，力積電記憶體產品帶進的營收，約占45%；謝再居透露，其中，標準型DRAM帶進的營收只剩15%，其他則是新的利基型記憶體。

(中時新聞網)