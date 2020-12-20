中美關係2年來劍拔弩張，國際關係理論新自由主義學派開山宗師、曾提出軟實力等著名概念的哈佛大學教授奈伊(Joseph)認為，美國不該自滿(complacency)或歇斯底里(hysteria)，中國沒有試圖改變美國所建立的世界體系，甚至正從中受益，中國取代美國成為最大經濟體只是時間問題，但這不代表美國霸主地位會被取代。

奈伊認為美國不可能阻止中國崛起，因為這是既成事實，過程基本上也是和平的，對中國何時超越美國成為最大經濟體，他認為取決於預測標準不同，但是最慢也是本世紀中葉就會實現，但美國不應對此反應過度。

奈伊曾提出軟實力等多項著名理論，是國際關係新自由主義學派開山宗師。(美聯社資料照片)

他指出，中國以對外援助還有運用經濟上影響力，擴大在國際政治上話語權非常自然，但經濟只是國家實力一部分。奈伊舉例，美國在19世紀末就已經是最大經濟體，但直到第一次世界大戰幫助協約國獲勝才獲得在世界舞台一席之地，第二次世界大戰後才成為超級強權，但蘇聯崩潰導致美國自1990年代就開始單獨領導世界，因此難以適應再有可能分庭抗禮的國家出現。

中國雖然是世界最大製造業國家，但奈伊認為中國在科技、文化等各種軟實力都還大幅落後美國，軍事實力雖然日益加強也仍不是美國對手，中國沒有能力將美國排除在西太平洋之外，也不曾展現過有此意圖。

奈伊稱中美關係惡化主要來自誤解，例如中國如果說有項國家計畫是2030年中國人工智慧領域將是世界第1，中國人當然會很高興，但華盛頓聽起來會像是中國要把我們擠到第2，這就是他所稱的「2個受眾(two audience)」問題。另外還可能牽涉到「鷹派互相餵食(hawks feed each other)」，雙方鷹派都會把對方鷹派的言論當成該國的國家政策，作為要對對方保持鷹派立場的依據。

美國在奈伊眼中有許多優勢，首先周圍並無大敵，而中國和14國接壤又與印度、日本、越南等國有領土爭議，除了地理外，美國能源能自給自足，人口也沒有明顯減少，關鍵技術包括生物、奈米、資訊的開發也持續名列前茅，美國研究型大學也主導全球高等教育，沒有理由對中國崛起反應過度。

奈伊指出，美國若是自滿固然危險，但缺乏自信和過份恐懼也不利。「美國有一手好牌，但歇斯底里會阻止美國駕輕就熟地發揮這些牌。中國是意識形態不同的大國，但跟希特勒的納粹德國、史達林的蘇聯都不一樣，習近平思想不會席捲世界，中國對我們並沒有生存威脅，他們對打牌沒興趣，只是想贏得更多獎金，納粹德國覺得牌不好踢了桌子，中國沒有。很多人稱讚川普發起的貿易戰、技術戰，但他們無法解釋這些舉動為何要伴隨著對其他盟友增加關稅。」

這位宗師級學者認為，美國低估或高估中國實力都不對，應該增加對話，尊重彼此制度，隨著中國實力增強，美國領導的國際秩序應該是去適應而非阻止趨勢發生，中美將持續既競爭也合作關係。

(中時新聞網)