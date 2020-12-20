高雄市議員黃捷文章附圖。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷罷免案18日由中選會宣告成立，定110年2月6日（星期六）舉行投票。黃19日發文，宣傳自己爭取到鳳山光遠路與三民路、鳳山博愛路與鳳松路兩段路口，兩個路口機車不強制待轉，並強調自己會持續在鳳山推動道路平權。不僅如此，黃更在文末特別標籤「本圖文開放罷免團體自由取用」，配上圖中的「Say Goodbye」字幕，諷刺意味十足。

黃捷19日在臉書發文稱，經過她多次與局處討論爭取後，鳳山光遠路與三民路、鳳山博愛路與鳳松路兩段路口，確定開放機車直接左轉。黃表示，她認為現有交通體制與配套措施，應該從教育、車道設計檢討、考照制度逐步改善，才能讓交通平權逐漸落實，而不是讓大家前前後後迂迂迴迴地試探，甚至用不合情理的制度，來侷限大家的用路權。

黃捷指出，高雄市政府交通局交通工程科為了友善行車，將檢討路口允機車直接左轉，而她也會持續在鳳山推動道路平權，並歡迎大家建議與指教，一起「向不合理的待轉牌Say Goodbye」。

不僅如此，黃捷更在文末特別標籤「本圖文開放罷免團體自由取用」，配上文章附圖中的「Say Goodbye」字幕，充滿諷刺意味。網友則紛紛留言：「這麼好的議員，是在罷甚麼啦」、「不同意罷免黃捷」、「0206反罷捷」、「麻煩議員你快來台北拯救弱智政府」、「真希望你是台北市議員」、「好好做，不要氣餒，我相信老天會疼惜妳，幫助妳，加油」、「到時出車禍韓粉，一定會來說都是妳害的」、「高雄正在慢慢的變得更好」。

(中時新聞網)