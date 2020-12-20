民進黨英系立委劉櫂豪證實，8日邀約副總統賴清德與英系聚會，現場氣氛非常融洽，他說，這次見面確實化解了2019年初選的小尷尬。民進黨台北市議員梁文傑表示，2024總統之戰，賴清德還是最有希望的人選。

梁文傑在政論節目《TVBS戰情室》中表示，2020的民進黨總統初選，真的好像是上個世紀了，很久了，雖然才去年初。那一次其實在民進黨黨內算是有很多不愉快，任何一個有志於總統大位的人，都必須要把這一段做一個和解，然後再往前邁進。他還是認為，副總統賴清德還是2024最有希望的人選。

國民黨立委鄭麗文則分析指出，這就是蔡英文在開始就為她跛腳危機做處理了，所以大家都盛傳桃園市長鄭文燦，不可能在明年的時候就出來接閣揆，因為這樣她就跛腳了。因為鄭文燦已經被盛傳說是最有可能出來參選2024，然後再加上其他的派系，像海派，都已經表態要支持鄭文燦，這已經跨派系。在這種情形下，鄭文燦如果這麼早就接閣揆，蔡英文就一定會「跛腳」。

鄭麗文認為，蔡英文現在必須要平衡所有的勢力，現在很明顯的，就是賴清德被大家忘掉了，賴清德是目前外傳選2024的可能人選裡最弱的，他本來應該是接班態勢最明顯的，可是卻已經變成最弱的，甚至討論蘇貞昌會不會選總統的聲量，都還比賴清德高。

(中時新聞網)