好市多賣場特色量多又實惠，不少人都喜歡攜家帶眷前往掃貨，但日前有網友前往高雄店購物，結帳後特地到熟食區要點吉拿棒，卻被告知停賣了，讓他好傻眼，PO文後網友也崩潰，抱怨「好吃的都停賣，難吃的卻還在」。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，自己結帳後特地到熟食區要吃吉拿棒，卻遭告知已經停賣，讓他不敢置信，再度詢問一次，依舊得到同樣的答覆。

原PO回家後忍不住PO文，直呼「好市多的比電影院的吉拿棒好吃多了，還更便宜，為什麼不賣了」。

不少網友看到後也傻眼：「竟然停賣了？」、「這我的最愛耶」、「每次都挑好吃的停賣，不好吃的就繼續賣」、「就跟麥當勞奶昔一樣，你愛吃什麼我就停賣什麼，永遠讓人猜不透」、「還我吉拿棒」、「每次最期待的就是結帳後吃一根吉拿棒，現在樂趣都沒了...」，不過也有人指出，其實吉拿棒停賣一陣子了，但好市多之前也有過不少停賣一陣子後又開賣的紀錄，所以可以再等等看。

(中時新聞網)