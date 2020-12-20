柳真、金素妍、李智雅主演韓劇《Penthouse上流戰爭》(頂樓)收視火紅，本週播出第15集，收視率更高達23.3%；而電視台也趁勢公開第14集未播出片段，未料卻意外引發網友怒火，質疑為什麼要刪掉啊！

SBS電視台日前公開了《Penthouse上流戰爭》刪減1分多鐘的片段，內容圍繞在劇中人氣CP富二代朱碩勳與女主角吳允熙之女裴璐娜的曖昧情愫。首先是朱碩勳在找裴璐娜時，意外看到同學手機內拍攝的霸凌裴璐娜影片，憤怒揍了對方一拳。

朱碩勳看到裴璐娜被欺負影片，憤怒揍了對方一拳。(取自SBS YouTube)

另一刪剪片段則為，朱碩勳跑去向裴璐娜道歉，並趁機告別，「我對妳是真心的。」不過裴璐娜完全不領情，反問：「即使是真的，會有什麼不一樣嗎？今後不要裝作認識我！」認為朱碩勳跟那些欺負她的有錢小孩完全是同類人。

隨著《Penthouse上流戰爭》第14集刪剪片段曝光，也引發網友一陣怒火，不少人就質疑「為什麼要刪掉？這樣兩人感情線和人物性格都合理很多啊」、「電視台就差這麼１、２分鐘嗎，可惡！」但也有網友認為刪掉的主因，可能是因為大人們才是主線的關係。

(中時新聞網)