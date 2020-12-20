她月薪1萬花258萬護膚美容 老公急哭了:你說怎麼還？（翻攝杭州網）

大陸杭州一名陳姓女子，在餐館工作月薪只有人民幣2000多元（約台幣1萬元），手上卻有7張信用卡，不但背負卡債，還到處借錢，負債將近60萬（約台幣258萬）。丈夫知情後急哭了，直喊根本還不起。陳姓女子控訴連鎖美容業者強迫推銷保養課程，氣憤告官要討回公道。

據《杭州網》報導，陳姓女子表示，她在鎮上一家連鎖美容院辦了卡，卻遭到店員軟磨硬泡，洗腦推薦他購買動輒上千上萬元的全身系統按摩、護膚課程。她無法拒絕之下同意了，但經濟條件根本無法負擔。店員再出招，叫她辦信用卡，然後上網貸款。還不忘提醒她，不要讓家裡人知道。

她月薪1萬花258萬護膚美容 老公急哭了:你說怎麼還？（翻攝杭州網）

結果現在負債人民幣將近60萬，每個月要還1萬多元的利息，壓得她喘不過氣來，只好告訴家人真相。老公聽到她的鉅額負債當場急哭了，夫妻兩一個月薪水不過3000元人民幣（約台幣1.3萬）「你說怎麼還？」夫妻倆研究後，發現根本是被美容業者坑殺，決定報警。

記者會同主管機關找上連鎖美容業者，業者卻無法提供陳姓女子的消費記錄與金額。只有會員卡冊記載卵巢保養、理療等專案項目。由於大陸近來屢屢發生連鎖美容業者以，免費送護理、免費送面膜做噱頭，對消費者推銷高價美容項目的爭議事件。官方已經針對業者是否涉及不法推銷詐騙展開調查。

(中時新聞網)