眾多政府機構遭駭客大舉入侵，美國總統川普今天首度針對此發表評論，刻意淡化網路間諜活動的嚴重性及其衝擊，並質疑把大規模網攻歸咎於俄羅斯的說法。

川普發推文表示：「假新聞媒體的網路駭客活動，較真實網路入侵活動遠大得多。每當出事時，總是優先反覆呼喊俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯，因為濁流媒體（Lamestream Media，主流媒體的貶稱）主要是基於金融理由，根本不敢討論那或許是中國的可能性（有此可能！）。」

目前已知包括商務部和財政部等超過6個美國聯邦機構遭駭客入侵，川普宣稱中國可能幕後主使的說法，與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及多位曾聽取相關簡報國會議員的說法相牴觸。

蓬佩奧18日受訪時表示：「我們能相當明確指出，那是俄羅斯人從事這類活動。」

美國國務院發言人未立即回應置評要求。

共和黨籍聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）17日發推文表示：「此網路入侵就好像是俄羅斯轟炸機，一再飛越我們整個國家卻未被偵測到。」

美國國家情報總監辦公室（ODNI）尚未公開評論，到底是誰幕後主使這項大規模網路入侵行動。（譯者：劉學源）1091220

(中央社)