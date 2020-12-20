《陸戰隊時報》17日報導，美17日公布《海上優勢：整合海上各領域權力》，(簡稱《海上優勢》)。該戰略表示為反制大陸威脅，3個軍種將對美軍戰鬥部隊進行現代化改造，卻似乎忘了陸戰隊步兵，使其在抗陸戰略中的地位與作用皆模糊不清。對此，陸戰隊坦言仍在思索步兵的定位，可能未來發展為「突擊隊」式的步兵。

報導指出，《海上優勢》控訴大陸在太平洋區域不斷膨脹的實力與影響力，已威脅維繫國際秩序運作的基礎原則，讓人聯想到二戰前夕的日本帝國。該戰略矢言對中國大陸採取更積極的行動，並對美國的「戰爭力量」予以現代化改造。

陸戰隊專司戰略與計畫的洛克少將認為，雖然《海上優勢》說明陸戰隊如何獲得並運用新科技的計畫，卻「忘了指出」陸戰隊步兵的未來為何。甚至，陸戰隊本身仍在思考在對抗中國大陸的戰略中，步兵應該扮演何種角色。

依據《2030年部隊設計》，陸戰隊開始現代化過程；除全面解編戰車部隊外，火力支援的火箭砲兵連也由原先7個連，擴編為14個連而達到21個火箭砲兵連數，並捨棄M-777而更青睞M142型。此外，還裁撤步兵單位，包括3個步兵營、2個預備役步兵營，而步兵營與步兵班編裝也重新調整。節省下來的資金將用於採購反艦飛彈與提升電子戰能力。

但不論《海上優勢》還是《2030部隊設計》，皆未回答陸戰隊步兵未來的具體任務為何。《海上優勢》指出，如果戰爭爆發，「我們的作戰將聯合海基、陸基與非動能火力(nonkinetic fires)，並讓其效益最大化」，並說明如何部署新的武器。

此外，《海上優勢》也提到「陸戰隊濱海作戰團(Marine Littoral Regiments, MLR)做為陸戰隊陸空特遣部隊(Marine Air Ground Task Forces, MAGTF)與陸戰隊遠征軍(Marine Expeditionary Forces,MEF)的一部分，將創造指揮、管制、情報、監視、偵察與長程火力等能力。

甚至，藉由飛彈與感測，陸戰隊將聚焦於與聯合部隊合作，擊沉敵人船艦並困惑敵軍。與此同時，陸戰隊航空聯隊將與海空軍合作，獲取空中優勢。

但在長達24頁《海上優勢》中，卻不見提到陸戰隊步兵。洛克坦言，「事實上，我們仍在尋求步兵的定位」。目前陸戰隊仍在實驗，步兵在《2030部隊設計》第3階段能扮演的角色。

《2030部隊設計》的第3階段為期3年，包含3個位於夏威夷的MLR。洛克表示，陸戰隊的初步構想，讓步兵師在其中扮演較小規模，訓練與裝備卻是更精良的步兵單位。

此外，陸戰隊預計於2021年開始1項先導計畫；除延長步兵學校的受訓時間至14週，還考慮將所有的步兵軍職專長(MOS)合而為一。這將讓步兵成為「能力成熟且不斷發展的步兵部隊」。

洛克認為，轉型後的「突擊隊」式陸戰隊步兵，除可保障前進基地的安全外，還能對敵人領土發動突擊。洛克強調，雖然《海上戰略》沒有說明步兵在對抗大陸時發揮的作用，但其在陸戰隊地位從為受到質疑。「我可向各位保證，陸戰隊永遠不會放棄步兵，而其能力正是陸戰隊的核心所在」。

(中時新聞網)