俄羅斯新增585人染疫不治 累計病故破5萬例 07:172020/12/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯過去24小時新增2萬8209人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計確診攀升至281萬9429例。此外，新增585人染疫不治，累計病故增至5萬347例，突破5萬大關。 俄羅斯當局於本月稍早前推出史普尼克V（Sputnik V）疫苗，供首都莫斯科的醫護及其他第一線工作人員接種，迄今逾20萬人已接種疫苗。 根據本週發表的資料，史普尼克V疫苗的防護力達91.4%。（譯者：劉學源）1091220 印度染疫破千萬 災情僅次美國 疫情惡化 日本11月失業率難降 (中央社) #疫苗 #俄羅斯 #尼克 #染疫 #不治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠推疫把2021全球筆電出貨 續登峰 04:102020/12/20 產業．科技 慶豐包子員工中鏢 港患者落跑 04:102020/12/20 焦點要聞 保護期半年 陸將全面接種疫苗 04:102020/12/20 焦點要聞 新冠變種病毒感染率增7成 英相宣布倫敦警報升級 耶誕鬆綁計畫取消 06:052020/12/20 國際 印度船員入境2月確診 恐爆破口 04:102020/12/20 焦點要聞 邊境解封難料 明年主攻國旅市場 04:102020/12/20 焦點要聞 加拿大財政因疫惡化 04:102020/12/20 專題周報 全年可能達20家以上 下市櫃企業 恐創十年次高 04:102020/12/20 財經要聞 疫苗開打 美旅遊訂票激增 04:102020/12/20 全球財經 以身作則 以色列總理尼坦雅胡率先接種疫苗 07:162020/12/20 國際 北市跨年晚會 柯要民眾戴口罩 04:102020/12/20 生活新聞 國際熱門新聞 這種食物含超多抗性澱粉 能有效降低糖尿病的罹患率 - 國際 新冠變種病毒感染率增7成 英相宣布倫敦警報升級 耶誕鬆綁計畫取消 - 國際 - 中央社 美媒：美國國防部緊急暫停與拜登團隊交接 五角大廈官員震驚 - 國際 血淋教訓！13歲少年染新冠僅1周 血噴滿病房慘狀曝光 - 國際 老年痴呆救星？ 美國學界證實這三種美食療效 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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