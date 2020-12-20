俄羅斯過去24小時新增2萬8209人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計確診攀升至281萬9429例。此外，新增585人染疫不治，累計病故增至5萬347例，突破5萬大關。

俄羅斯當局於本月稍早前推出史普尼克V（Sputnik V）疫苗，供首都莫斯科的醫護及其他第一線工作人員接種，迄今逾20萬人已接種疫苗。

根據本週發表的資料，史普尼克V疫苗的防護力達91.4%。（譯者：劉學源）1091220

(中央社)