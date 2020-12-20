以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天率先接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，揭開未來幾天在全國各地展開疫苗接種的序幕。

71歲的尼坦雅胡與衛生部長艾德斯坦（Yuli Edelstein）在特拉維夫（Tel Aviv）附近的拉馬干市（Ramat Gan）希巴醫療中心（Sheba Medical Center）率先施打輝瑞&BNT疫苗，電視實況轉播接種過程。尼坦雅胡告訴電視觀眾：「我要求與衛生部長艾德斯坦一起率先接種，以身作則並鼓勵大家接種。」

輝瑞&BNT疫必須施打兩劑，間隔3週，以獲得對抗新型冠狀病毒的最佳保護效力。

以色列衛生部的最新通報顯示，境內累計37萬2401 人確診減染COVID-19，僅3070人染疫不治。以色列人口約900萬。

衛生部發表聲明說，以色列國內10家醫院和疫苗接種中心將從20日起，為醫療工作人員施打疫苗。在一週期間，接種對象將擴大至一般大眾，60歲以上年長者先開始施打。

以色列已向美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及其德國夥伴BioNTech訂購800萬劑疫苗，首批疫苗於10天前運抵以色列。

以色列還簽約向美國生物技術公司莫德納（Moderna）購買600萬劑疫苗，預計2021年交貨，總共有1400萬劑疫苗可供國內使用。（譯者：劉學源）1091220

(中央社)