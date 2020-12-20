困境，是你和自己最近的距離。遭遇困境，正是改變自己的大好時機。你只要保持清明的自覺，就能切斷慣性的惡性循環，發現生命中嶄新的方向和厚度。

回顧過去的時光，你是覺得萬般美好、苦樂參半、或痛苦難捱？

其實不論你的答案是什麼？日子都還是要度過。比較值得關心的，並非那些分分秒秒、也不只是歷經這起起落落的心情。而是，你究竟是如何面對這些日子的？

「人生不如意事，十之八九。」碰到不如意的人事物，像是不速之客那樣造訪時，我們該如何維持內心的平靜，並提升自己內在的覺察，鍛鍊出至高無上的智慧？

這次要分享給你的這本書《不順意的日子，順心過》提到：你努力修行的動機，究竟是因為時代充滿了不確定，你希望找到一些線索來應付，即將到來的無常？或是，你想多了解自己？

其實，我們修行的真正目標，是心靈和心智的全然覺醒。這不只是為了增進一己的身心安康，更要給眾生帶來利益、撫慰和智慧。

看完《不順意的日子，順心過》，我試著為你摘要整理，書中的三個我認為很重要的重點，希望可以陪你一起發願清除一切利他的障礙，讓自己最初的善念，不再被愚癡的慣性所遮蔽。我們可以因此多點覺察，少點本能的反應。不但自己可以從痛苦與煩惱中解脫出來，也能夠真正做到利他。

一、困境是為了改變慣性

一旦生命中發生不順你意的事件，一般人的反應總是用慣性模式反應。我們通常都傾向於自動上鈎，盲目地採取行動，缺乏洞察力，結果反覆強化了慣性。

甚至，我們會持續追逐一些明知有害無益的事物，不健康的行為、不健康的人際關係、不健康的食物，用來逃避現實，麻醉自己。這些負面的惡性循環，往往不斷糾纏我們不放，到天荒地老那般。

創巴仁波切說：「任何體驗都可以變成進一步的障礙，也可以變成一個解脫煩惱的方法。」他舉一個例子：有隻蒼蠅停在桌腳，你可能會任意隨著本能反應，「啪！」一下打落蒼蠅，那就播下麻木無情的種子，阻礙了內心覺醒的過程。

反過來說，你有所覺察地改變自己的習氣，用慈悲心看著牠，輕輕揮手讓牠自己飛走。這樣把蒼蠅的來訪，從一個令人討厭的事情，轉化成一個美好的機緣，播下慈心、容忍、讚嘆生命尊貴的種子。

這個小故事，告訴我們：如果目標是為了利益自己和眾生而覺醒，改變自己就勢在必行。遭遇困境的時刻，正是改變自己的大好時機。每一次我們眼見自己落入慣性反應的窠臼，就有機會阻斷慣性前進的動能，從而發現生命中嶄新的方向和厚度。

人非命定！任何事情發生，我們都可以選擇：當下面對，全力以赴。只要能夠阻斷那些一成不變、一而再、再而三、不斷讓煩惱升高的慣性反應，你就可以克服慣性，活在當下的覺察裡。

二、接納所有遭遇的一切

當我們感到痛苦、不受歡迎、困難或困窘的時候，往往會不自覺地升高情緒或壓抑情。

隨著內心自覺程度的增加，也許會認為：現在該對抗老舊的習性、和無法控制的情緒了！從前，我們很容易根據「好或壞」、「有意義或無意義」這種二元對立的想法，來選邊站，因此而侷限了自己。

但真正可以突破慣性的思維，應該是：不要與自己任何一方面為敵，反而可採取一種心態，可以承認我們自認為不好的一切，同時接納它們，就像接納自己所謂的優點一樣。

根據祖古東杜仁波切（Tulku Thondup Rinpoche）的教導，你若心裡生起不快的情緒，第一步就是在當下盡可能充分感覺它。和它一起呼吸，讓它碰觸你，安住在你心中。

你要竭盡所能地敞開心門，然後讓這個感覺更壯大，甚至更強烈，更堅實。這時候，你可以一把抓住這種感覺，然後放下，讓它像一只氣球飄浮在廣大的虛空，隨意飄盪，漸行漸遠，進入宇宙，分散成愈來愈小的分子，變成不可思議地微小，而且遙遠。

三、痛苦正是覺醒的機會

若要覺醒，我們就必須學著不再抗拒現實。換句話說，我們必須克服「自我」，也就是「那個抗拒現實的自己」。書上舉了一個例子，如果你鼻頭上長了一個膿包，你完全無法接受自己的醜樣子，刻意用化妝品或紗布遮掩。

直到你碰到一個小孩子，他童言無忌地指著你的鼻頭問：「這是什麼？」

當你可以克服自卑心理，拿一面鏡子看清楚自己的恐懼，你就會將這個孩子看作是你的老師。因為他指出了你在抗拒什麼，提醒你需要放鬆。你會很輕鬆自在地回答他：「你的眼力真好！」而不會生氣他，怪罪他白目地揭露你的瘡疤。

這就像可以做到「歡迎生命中的不速之客」，是一種很重要的修行。到達這個階段之前，我們其實很需要別人指出我們的「膿包」，這樣我們就對有膿包更自在，不會覺得在人前丟人現眼。當我們學會接納每件發生在自己身上的事，就可以從中學習成長。

以上跟你分享的是，由心靈工坊出版《不順意的日子，順心過》這本書，我特別為你所整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是如何看待自己遭遇到的逆境？從此以後，你是不是可以改變自己的慣性？歡迎你留言跟大家一起討論喔。

《不順意的日子，順心過》書封（圖／心靈工坊出版提供）

《不順意的日子，順心過》

作者佩瑪丘卓（Pema Chödrön）是深受歡迎的靈性導師，他用最生活化的方式講授佛法，平易近人、充滿正念，非常適合想接觸佛法卻不知如何下手的現代人。

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(中時新聞網)