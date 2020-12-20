【1】共機擾台疲奔命 元旦戰機不衝場

近期共機頻擾台，過往元旦的戰機衝場迎接新年活動，明年將不復見。空軍司令部昨天表示，鑑於共機擾台常態化，目前已經婉拒各縣市邀約元旦衝場表演，回歸到戰訓本務與執行任務上。

【2】7萬拍婚紗崩壞如鬼片 新娘氣炸

一對新人月前找了台中一家攝影工作室拍婚紗照，雙方談妥包含禮服整套7萬元，不料，小倆口近日看到成品時差點沒昏倒，不但跟先前攝影師給他們看的作品有著高度落差，還被親友戲稱是「靈異照、有冥婚」的感覺，提出反映卻被以不符合約，拒絕退費，一生才一次的大事竟被搞砸，氣得新人17日向行政院消費者保護會投訴，要爭回一個公道。

【3】全球最賺YouTuber 9歲童年收8.3億

《富比世》雜誌18日公布2020年全球收入最高YouTuber名單，來自美國德州的9歲男童萊恩．卡吉（Ryan Kaji）連續3年拔下頭籌，他單是分享開箱影片、評論玩具及電玩，今年就賺進約3000萬美元（約台幣8.3億元）。

【4】超商遍布 柑仔店屹立不搖

色彩繽紛的糖果、堆疊如山的雜貨，看似凌亂卻又亂中有序，台灣超商密集度僅次韓國，位居全球第二，但不少委身巷弄的柑仔店歷經數十年仍屹立不搖，老闆開門與顧客話家常，難以割捨的是感情，堅守那數坪大的小店，還有怎樣都忘不了的回憶。

【5】A-Lin攻雄蛋自嘲長輩消失

A-Lin在19、20日登上高雄巨蛋舉辦「Passenger 旅．課」世界巡演，距離台北場時隔10個月，她第3度到雄蛋開唱，此次為演唱會成功減體脂、狂瘦10公斤，目前體重約55公斤。昨一開場，她穿緊身螢光綠小禮服，大秀低胸、長腿，開心說：「我要喝珍珠奶茶，我有瘦下來對不對。」並自虧「長輩（指胸部）」也不見了，「這個是我很喜歡的樣子，很陽光」。

(中時新聞網)