詹姆斯(LeBron James)與前隊友厄文(Kyrie Irving)關於絕殺的爭議又出現另一波轉折，最新的NBA總管投票結果顯示，詹姆斯並不是高層心目中的「最後一擊候選者」。事實上詹姆斯被看扁了，他連一張選票都沒拿到！也就是湖人自己的總管都沒投給他。

拓荒者利拉德(Damian Lillard)獲得32%選票居冠，勇士隊柯瑞(Stephen Curry)以25%居次，籃網杜蘭特(Kevin Durant)的18%排第3。其後依序為獨行俠東契奇(Luka Doncic)、太陽保羅(Chris Paul)、太陽戴文布克(Devin Booker)、金塊賈瑪莫瑞(Jamal Murray)。

詹姆斯在今年季後賽的總得分、總籃板、總助攻都名列前茅，他只差3分就會成為史上首位季後賽單季3項數據都領先全聯盟的球員。他當然還是公認的第一戰將，畢竟湖人常常痛宰對手，需要絕殺的次數不會很多。

FOX體育球評貝勒斯(Skip Bayless)逮著機會又偷酸：「我看到杜蘭特拔起跳投三分球的英姿，我不禁懷疑世上還有誰比這個男人更強。想像如果健康的KD出現在今年的泡泡(季後賽)，詹姆斯就掰了(LeGone James)。」

厄文自認是比詹姆斯更好的殺手，但他也自嘆不如杜蘭特。去年排名第一的是柯瑞(44%選票)，利拉德因為復賽後的精彩表現篡位成功，今年柯瑞和杜蘭特都健康回歸且身在不同球隊，有機會一較高下。

(中時新聞網)