內政部推動換發新版數位身分證。（取自內政部網站）

新式數位身分證New eID明年起將試辦換發，先於新竹市辦理小規模試行，由民眾「自願」申請換證。不過，換發後若遺失需補證或換證，原每張200元，調漲為900元。

內政部8月預告「戶政規費收費標準」修正草案，於12月17日公告修正，未來第一次領數位身分證將免費換發，不收取費用，後續若遺失或再換發才會收取費用。至於現行國民身分證之換補領費用，仍維持換領50元、補領200元、並未調升。

內政部於12月17日公告修正「戶政規費收費標準」第三條、第八條，所核發國民身分證初領免收規費，換領則從50元改為每張300元；補領每張200元調整為900元。

換發數位身分證New eID，原訂明年7月可以上路，但行政院長蘇貞昌日前備詢時表示，不一定要在明年7月全面換發，晶片身分證會先試辦，並設立賞金，鼓勵駭客進攻測試晶片身分證的安全性，直到確認資安後才會執行。

內政部於12月17日公告修正「戶政規費收費標準」第三條、第八條。（圖／摘自行政院公報）

(中時新聞網)