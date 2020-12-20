因攜帶妻子與藝人李蒨蓉貴婦團進入營區參觀AH-64阿帕契直升機，而引起軒然大波的前陸軍航特部601旅攻擊第2作戰隊副隊長勞乃成，遭懲戒法院判休職2年未復職，在2018年申請退休獲准，但國防部核定他年資僅19年7月7日，未達可領終身俸的20年門檻。勞乃成不服提起行政官司救濟，最高行政法院認為處分無誤，予以駁回，勞確定領不到上千萬終身俸。

勞乃成經處分休職2年屆滿前夕申請退伍遭陸軍駁回。陸軍當時表示，勞乃仁因曾赴美接受阿帕契攻擊直升機換裝訓練，役期依規定必須延長2年，因此勞2017年申請退伍，並於當年10月9日生效。

但國防部計算，國防部從他官校畢業日到休職日計算服役年資，共19年7月7日，認定不符合「陸海空軍軍官士官服役條例」中，服役滿20年才能領按月給與退休俸的條件，僅依年資核發退伍金。依據勞乃成中校階級，他目前每個月至少可領五萬餘元終身俸。

勞乃成不服，認為在陸軍官校就讀的2年6月在學期間，應可等同服役年資1年，再加上休職期滿後他已回復軍人身分，1年後才申請退休，算起來總年資應該再加2年，為21年7月7日，符合領月退俸資格。

但法院認為，勞乃成就學以及休職期滿未申請復職期間，實際上並未真正服役，無法計算入「服現役年資」，國防部認定無誤，駁回其訴。

2015年3月29日，勞乃成妻子邱雅靖以「免費體驗美國大兵之旅」名義，招攬李蒨蓉等人組成阿帕契貴婦參訪團，一行28人搭車進陸軍601旅參訪。

同日，李蒨蓉在臉書打卡，並發表在阿帕契直升機前敬禮叉腰及登上機艙的照片，引發外界議論紛紛；軍方事後嚴懲震掉10顆星星、37朵梅花，逾20名將校軍官，李蒨蓉被封為「阿帕契女王」、「拔掉星星的妳」，桃檢也分案調查。

桃檢認為，國防部函覆表示601旅駐地並非要塞堡壘地帶法所定義的要塞堡壘，阿帕契直升機、飛行頭盔、機棚等，也未經核定為軍事或國防祕密；美方也函覆指出，李蒨蓉等人所拍攝的座艙內設置與機體外觀，並非機密，因此於2015年8月21日處分不起訴。

桃檢事後將本案移轉高檢署偵辦，高檢署2016年4月偵結，與桃檢的見解相同，認定勞乃成、李蒨蓉等人拍攝的阿帕契機體，並不屬於機密，因此以罪嫌不足，二度將勞、李15人不起訴。案經高檢署向最高檢依職權聲請再議遭駁回，不起訴確定。

(中時新聞網)