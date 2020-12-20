長遠來看，重症疾病像是癌症，未來將會成為像腎臟病、高血壓、糖尿病等慢性病一樣，是可以被控制的，而不再是可怕的疾病。因此，增加自身防護能力、做好預防、把握治療時機，是維持健康的重要關鍵。《浴火重生‧癌症康復全書》一書中，作者特別紀錄資深中醫邱鎮添醫師的養肝八法及傷肝八大惡行，以下是重要書摘：

●癌症的保健之道 不脫飲食、運動和作息規律為主

①飲食保健：包括每天攝取五種以上新鮮蔬果，蔬果與肉類比例4：1；食用肉類應補充酵素（如木瓜、鳳梨），促使蛋白質消化，縮短停留在腸道的時間，減少毒素產生。烹調以清蒸、水煮為佳，避免油炸、燒烤、醃製。

▲推薦防癌有益食物

(A)維生素A、β胡蘿蔔素：消除破壞細胞的自由基，避免氧化作用對細胞的傷害，如紅番薯、胡蘿蔔、木瓜、番茄、茄子等。

(B)十字花科蔬菜：含抗氧化營養素及膳食纖維，例如花椰菜、高麗菜等。

(C)蕈菇類：富含多醣體及三類，已證實可增強免疫力及抵抗癌細胞，如牛樟芝、草菇、香菇、杏鮑菇及巴西蘑菇等。

(D)綠茶中的兒茶酚類化合物，含有碘與鋅，能增進免疫機能。

(E)藻類：含有硫酸基之多醣體，可以抑制癌細胞的增殖及誘導癌細胞凋亡作用，如藍藻、綠藻、引藻、褐藻等。

▲提醒防癌有害食物

(A)油炸、燒烤過程中，食物易形成突變原，肉類的油脂容易產生毒性強的致癌物「多環芳烴」。

(B)加工食品（罐頭、泡麵、丸類、蜜餞等）含有防腐劑及人工添加劑，應忌食。

(C)白砂糖，是癌細胞最好的養分，會使高增生分裂癌細胞大量吸收，最好以天然的替代品，如少量蜂蜜、黑糖等。

②運動保健：每天至少三十分鐘有氧運動，例如快走。心跳加速超過100次／分，並且合併有流汗。如果能在有樹木的環境運動更佳，多深呼吸，增加細胞含氧量，可有效抵抗自由基，提升抗癌的效果。

③規律作息：每日十一點鐘以前入眠，清晨六、七點起床。養成早晨解便的習慣，尤其保持心情愉悅也很重要。

●護肝養生八法

邱鎮添醫師行醫多年，最後特別歸納出八個養肝之道，格外有參考價值：

①閉目養神：肝開竅於目，肝太疲勞，眼睛容易乾澀、模糊，充滿血絲，為了幫助肝，必須補充精氣神。

②按摩眼眶：肝開竅於目，按摩眼眶周圍穴道，加速血液循環，氣血暢通、肌肉放鬆，進而保留肝氣。

③睡覺養肝：睡得飽也要睡得巧，肝經循行的時間為凌晨一點至三點，為了養肝，最遲不能超過凌晨一點睡覺，而晚上十一點則是膽經運行時間。

④敲按肝經：大腿內側是肝經的循行路徑，適度的按摩可以幫助肝經的氣血運行通暢。

⑤笑口常開：《靈樞•百病始生》：「忿怒傷肝。」《聖經•箴言》：「喜樂的心乃是良藥；憂傷的靈使骨枯乾。」

⑥學吹口哨：吹口哨的嘴型發出噓聲，刺激舌體兩邊的肝膽部位，藉由發音吐氣的動作，達到疏肝理氣的作用。

⑦親近綠色：綠色能舒緩緊張情緒，綠色植物則富含花青素。

⑧補肝喝法：每天應適量喝水，並且建議可多喝補肝紓壓飲品，如玫瑰茶、菊花茶等。

邱醫師最後提醒，積極的養肝護肝之外，吾人還必須深知消極的「傷肝八大惡行」，包括

①不吃早餐。②熬夜失眠。③吞雲吐霧。④喝酒過量。⑤體型過胖。⑥工作過勞。⑦怨懟暴怒。⑧喜亂服藥。總之，保肝、養肝配合不傷肝，人生才是彩色的。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)