一名女網友日前進電影院看《神力女超人》，在正片播放前用手機拍下製作公司「華納WB」一幕，並上傳臉書，遭院方當眾質疑偷拍電影，她當下澄清只是片頭，仍被要求離開座位盤問，她抱怨自己也是客人，卻遭到院方人格侮辱，「像是警察抓犯人」，她事後刪除照片後，院方竟補償她一張免費電影票，遭許多網友留言罵「明明已經違法，還理直氣壯！」

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，她日前看電影《神力女超人》時，在電影放映後用手機拍下片頭「華納WB」的圖片，並上傳個人臉書和instagram，沒想到遭到電影院工作人員當眾對她說，「有人檢舉妳偷拍電影，請妳跟我出來一下」，她當下解釋只有片頭電影公司的圖片，該人員說「怎麼知道妳是不是已經上傳到哪裡了？」

因為正在看電影當中，該網友對工作人員說「如果證明我清白，妳要怎麼賠償我」，而對方回應電影結束再談，「避免影響其它客人。」但她認為對方的言論已侮辱到她的人格，此外對方說怕影響到客人，「難道我就不是客人嗎？」電影結束後，對方就再走道上望著她，她於是起身跟身旁的人借過，讓她難過地說「這場景像不像警察在抓犯人」。

女子看電影偷拍片頭，遭電影院人員質疑，她怒嗆院方不尊重客人，卻反遭網友抨擊。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

事後電影院說已公告電影播放期間不能錄影，即便是片頭製作公司的圖，但該網友強調一般民眾只認為正片不能拍，還怒嗆對方看電影當中直接打擾她，「不能等電影結束時？所以我買票進來不算客人嗎？」沒想到對方竟承認疏失，會賠償她一張電影票，她之後將上傳的照片刪除即解決，並在臉書上發文說「我不差一張電影票的錢，只是整個過程被當成犯人，一間連鎖電影院處理事情的方式如此不尊重人 ！」

但文章公布後，許多網友紛紛留言罵她，「廣告跟預告一開始就不能拍照錄影了」、「偷拍還敢拿賠的電影票？然後還發文？」「要拍不會拍外面的海報或是票根嗎？」「那萬一他真的抓到偷拍呢？已經很通融了還想討拍？」風向一面倒地罵該網友。

據悉，看電影不能盜錄，從畫面放映起到播映結束，包含預告、正片及工作人員表，都嚴禁錄音、錄影、拍照，各大影廳外頭都會立告示牌，電影放映中工作人員場內巡視，發現偷拍會在散場時要求刪檔，否則影院將協助蒐證，若片商要提告，以違反著作權法第91條，最高可處5年徒刑，併科罰金75萬元。

(中時新聞網)