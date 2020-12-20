NBA全新球季都還沒正式開打，就有球員因為太激動遭到聯盟罰款了！由於巫師中鋒湯瑪斯布萊恩在19日熱身賽不斷推擠裁判史特林，為了保護裁判尊嚴與形象，聯盟決定對他祭出首張4.5萬美元罰單，但老實講，他真的算是相當無辜。

在這場巫師86比97不敵活塞熱身賽中，活塞前鋒布雷克葛瑞芬直接把湯瑪斯布萊恩推倒在地，讓湯瑪斯布萊恩相當火大起身想找葛瑞芬算帳，卻被隊友與裁判史特林架開，過程當中史特林不斷遭到推擠，不過當時只有葛瑞芬被吹技術犯規。

沒想到相隔1天之後，聯盟不但沒有針對布雷克葛瑞芬的沒品動作處罰，反而是罰了湯瑪斯布萊恩4.5萬美元，只能說湯瑪斯布萊恩相當無辜，賽後他也淡化處理這次衝突，「我們之間沒有惡意，這就是全部，就是比賽當中發生激烈爭鬥。」

湯瑪斯布萊恩預計將成巫師新球季主力中鋒，也被預估可望有著不錯表現，畢竟巫師新球季找來「忍者龜」韋斯布魯克，有了韋斯布魯克幫忙分球組織，湯瑪斯布萊恩能在內線獲得更多機會，希望他能把這次被罰悶氣發洩在新球季例行賽上。

(中時 )