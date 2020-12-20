台鐵東部幹線鋼軌斷裂！台鐵表示，南澳=漢本間東線鋼軌斷裂事故影響，臺鐵自07時19分起，南澳站至漢本站間南下、北上列車以西線單線行車，預計上午9時恢復行車，受影響車站有漢本、武塔、南澳。

台鐵宜蘭線南澳至漢本站間，今天（20日）早上傳出「南澳=漢本間東線鋼軌斷裂」，從上午7時19分起，南澳站至漢本站間列車暫時以西線單行行車，原本預計上午10時恢復，台鐵稍早表示，經查為南澳站站內2根鋼軌銜接處，其中1根鋼軌有裂縫，預計上午9時恢復行車。

(中時新聞網)