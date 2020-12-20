南投縣警察局吳姓、陳姓及許姓3名員警，被控在承辦道路交通安全講習業務期間，明知廠商以不實統一發票及估價單，短少印製講義，仍予驗收，被依偽造文書罪判決有罪確定，懲戒法院判決吳員3人各降級改敘。

判決指出，吳員、陳員2012至2015年承辦南投縣警局交通法規講習業務；另吳員2016年另與許員辦理該講習業務，明知廠商開立不實統一發票及估價單，卻分別蓋章驗收，讓警局會計室及交通部承辦人核銷撥款。3人被依偽造文書罪判刑2年、1年10月、1年2月，各獲緩刑3年、4年，須支付公庫20萬元、18萬元、12萬元確定。

警方將3人移付懲戒法院審理，3人辯稱因往年印製講義大量棄置於會場桌面，十分可惜，同仁建議透過講義重複使用，避免資源浪費，並於總經費額度下，勻支購買勤務上可重複使用服勤物品，提高同仁全程聽講的意願，請求從輕處分。

懲戒法院認為，3人違失行為，戕害政府機關信譽及公務員形象，有懲戒必要，審酌3人均表示知錯悔悟，另許員行為僅有1次，判決吳、陳2人降2級改敘、許降1級改敘。

(中時 )