陳為民因為前女友入獄。(圖／翻攝自YouTube)

藝人陳為民有過一段婚姻，雖然離婚時鬧得不太愉快，但得知前妻罹癌時，仍不計前嫌飛到加拿大，陪她走完最後一段路，被讚是「真男人」，除此之外，他還有一段轟轟烈烈的感情，更因此坐牢，並替他制定了「陳為民條款」。

陳為民在《單身行不行》提到結婚前， 還有個交往6、7年的前女友，2人分手3個月後，他突然收到法院傳票，原來前女友偷拿他的印章去蓋本票及借據，身分證更被拿去辦信用卡，讓他憤而提告卻告輸反吃誣告，他忍不住大嘆「台灣的法律是有錢有本事的人在玩」。

起初，陳為民覺得法官講理沒請律師，結果一審被判關8個月，讓他氣到飆髒話，但他決定不上訴去坐牢，而這起意外也引起法院討論， 所以現在上網還能查到一個「陳為民條款」，最後他被關4個月出來。

另外，他也提到和前妻結婚時，自己才21歲，雖然婚姻維持五、六年，但其實度蜜月回來時，女方就後悔了，之後更拒絕親密行為，婚後一年就劈腿，偷吃對象直到前妻病逝前不久才分手，他因此特地飛到加拿大照顧前妻，陪她走最後一段路，堅守結婚時「照顧妳一輩子」的承諾。而陳為民經歷過幾段感情波折後，也坦言對愛情沒什麼嚮往，「談感情就像買樂透，偶爾談一下」。

(中時新聞網)