民進黨執政後為逐步落實「非核家園」政策，由經濟部訂定計畫，目標2025年再生能源發電占比20％，當中太陽光電裝置目標要達20GW，離岸風電要達5.7GW。但立法院預算中心近日提出報告指出，台電向民營單位購電成本逐年增加，明年採購預算，光電每度要4.8元，風電甚至達7.15元，比夏季電費的最高費率每度6.41元還高，應評估購電配比，降低供電成本。

立院預算中心報告說明，台電明年度編列「購入電力」預算共1890億6441萬元，較今年增加229億6140萬元，增幅達13.82％。明年預計購入電力604億2453萬度，也比今年增加66億262萬度，增幅12.27％，是自2016年以來的最大購電量。

據了解，台電對於各類購電基礎及購電價格原則，分為民營火力(IPP)、汽電共生、再生能源(水力、風力、光電、生質能)等等。而近年政府為鼓勵離岸風電、光電等再生能源發展，購電合約將依經濟部每年公告費率，躉購20年。

預算中心報告指出，從2016年至2021年，台電各項自發電(火力、核電、再生能源)成本平均後，每度約在1.8元至2元左右，有升有降。但向民營業者購入電力(火力、汽電共生、再生能源)的平均每度成本卻只升不降，從2.25元一路攀升至3.1元。

預算中心報告說明，台電明年自發電每度成本為1.86元，是2017年以來最低，其中風力及太陽能發電，每度成本為1.91元。但明年向民間購電的平均每度成本卻達到3.12元，而風力及太陽能發電，更是要價每度7.15元、4.8元。

預算中心報告建議，因台電向民間業者購電的供電成本，實在遠高於自發電成本甚多，因此應該在兼顧穩定供電及符合契約規範的原則下，評估自發電及向民營業者購電的最適當配比，以降低供電成本。

(中時 )