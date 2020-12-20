中油打算明年編列6130萬行銷中油會員卡、捷利卡，但立院預算中心近期提出報告指出，今年截至8月底止，中油VIP會員卡、捷利卡、聯名卡的持卡人，使用次數為0者，分別占23.88％、71.37％及58.65％，比去年分別增加10.84％、11.3％及7.97％，中油的行銷措施，有待強化。

預算中心報告說明，中油明年編列行銷費用1.7億元，其中用於「中油會員卡暨中油PAY行動支付」，以及「捷利卡」的行銷預算，分別為5030萬、1100萬。

預算中心報告表示，中油為擴大油品銷售，除發行會員卡外，也在去年推出中油PAY行動支付APP，再加上贈送會員點數活動等，強化油品行銷。目前相關卡種包括「一般條碼會員卡」、「會員捷利卡」、以及由合作銀行發行的「中油聯名卡」。

預算中心報告指出，中油明年度的車用汽油預計銷售量為1018萬4507公秉，比今年減少25萬8231公秉，減幅2.47％，顯示銷售量有遞減趨勢。

預算中心報告提醒，中油明年要編5030萬行銷會員卡，以增加油品銷售量，但近年會員卡持卡人使用次數為0者卻增加，應研擬對策，以強化行銷效益。

(中時 )