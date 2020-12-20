網友在蔡適應臉書留言。（摘自蔡適應臉書）

蔡政府開放萊豬所修訂的9項行政命令，確定將在24日進入表決大戰，對此，國民黨台北市議員羅智強發起活動，決定每天挑一個萊豬立委，號召網友到該綠委臉書中留下「懸崖勒豬，別護萊豬」的反對口號。羅智強今天先從綠委蔡適應開始，請大家到其臉書留言蓋樓，大批網友響應，蔡適應臉書短時間內就湧入反對萊豬進口的聲浪。

民進黨立委蔡適應（拿麥克風者）。（圖為資料照）

羅智強今在臉書發文表示，蔡適應敢挺萊，就死當！12月24日就是萊豬的表決日，「我+1」反萊豬粉專決定發起「懸崖勒豬，留言＋1」行動，到12月24日，每天挑一個萊豬立委，呼籲臉友到他的臉書留言善勸「懸崖勒豬，別護萊豬」。

羅智強接著表示，而第一個我們就從台灣頭的基隆開始點名，那就是基隆護航萊豬第一名的萊豬立委蔡適應，請大家到蔡適應臉書留言蓋樓，要他「懸崖勒豬」，12月24日不要背叛基隆人，投下萊豬同意票。

「為什麼選上蔡適應」？羅智強坦言，因為北有蔡適應，中有蔡其昌，立法院中，這北中雙蔡是護航萊豬最囂張的2位立委，而這次的萊豬案得可以闖關出委員會，蔡適應也是居功厥偉。民進黨有46席區域立法委員，只有29位敢投下護航萊豬出委員會的票，其中一位就是蔡適應，連吳思瑤都不敢去投票了。

羅智強更要基隆人到蔡適應的臉書留言蓋樓：「蔡適應，懸崖勒豬，別護萊豬」，讓蔡適應聽見，人民的怒吼！羅智強一發聲後，大批網友響應，都在蔡適應臉書留言，表達反對進口萊豬的立場。

(中時新聞網)