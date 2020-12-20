相信不少人都經歷過蹲著好好的，一站起來頭就暈等情況。這種情況雖然不是重大的健康警訊，但頭暈的摔跌往往可能間接危害到生命安全。

站起來就頭暈?注意生活細節會有幫助。(圖/今健康提供)

蹲著站起來後為什麼會出現昏厥？

家醫科王威傑醫師表示，昏厥主要分成心因性、腦血管性、神經性、姿勢性４種，蹲下站起來會頭暈就是典型的姿勢性昏厥的症狀。姿勢性昏厥發生原因主要是因為人體在蹲、坐、躺的姿勢下，血液大多會集中在下半身，人體在變換至站立姿勢時，速度通常都是偏快且突然的，因此集中在下半身的血液便難以即時的將足夠的量回送腦部，也就容易形成短暫性的姿勢性低血壓，進而導致昏厥。不過醫師也表示，姿勢性昏厥通常都是相當短暫的，且較少會進入到失去意識的情況，民眾可以不必過度恐慌。

蹲著站起來後為什麼會出現昏厥？(圖/今健康提供)

姿勢性昏厥常見６大族群，不常喝水也在其中！

王威傑醫師表示，姿勢性昏厥在昏厥的４大種類中算是最常見的，雖通常問題並不大，但能避免還是盡量避免，常出現的民眾可以留意自己是否為風險族群，並注意自己變換姿勢時的環境以免發生危險。

姿勢性昏厥常見出現於營養不良者、使用低血壓藥物者、貧血者（含大量失血）、嚴重腹瀉者、周邊神經病變（如糖尿病引起）等族群身上，以及平常不常喝水的人血液循環不佳也容易影響血液循環，發生機率也會比較高，這些族群都應多加留意。

而使用藥物者不論是服用何種藥物，若常出現姿勢性低血壓，都建議應先與醫師討論是否更換藥物，切勿自行更換或停藥。

姿勢性昏厥常見６大族群，不常喝水也在其中！受藥物影響者務必與醫師溝通，勿自行停藥。(圖/今健康提供)

站起來前先動動腳，有助防範姿勢性昏厥

除了改善姿勢性昏厥應避開前述的風險因子，在防範方面王威傑醫師建議，民眾在變換姿勢從低到高時，最好以緩慢的速度進行為佳，以利讓血液有緩衝的時間能夠順利運送足夠的血量至腦部，避免姿勢性昏厥發生。在站起來之前也可以先活動雙腳，促進血液循環，如此也可避免。

站起來前先動動腳，有助防範姿勢性昏厥。(圖/今健康提供)

而常常發生姿勢性昏厥的民眾，在變換姿勢時最好先確保身旁是有穩固的物品可以攙扶的，以避免發生意外。若起立後開始頭暈，則應先坐下、躺下，確保沒事之後再回到站立姿勢為佳。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)