今年2月新竹燈會時，整個新竹地區熱鬧滾滾，當地網友也動起來，有網友想將騎樓出租給攤販使用，沒想到新竹警方竟在招租文貼出不到半小時就回文！有女網友想找「單純一點的三溫暖」，新竹警方也幽默回應9個字，讓網友忍不住笑翻。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出年初的截圖，一名陳姓女子表示要在燈會期間出租騎樓給攤販使用，不過騎樓在法律中被認定為通道，就算是私人土地也只能讓行人通行；新竹警方一看到這篇招租文，立刻回「騎樓可否留給行人通行？」速度之快讓網友驚豔，紛紛大讚「好威」、「開局就遇到BOSS」。

（圖／爆廢公社公開版）

還有一名女網友在新竹社團發文，請在地人推薦附有蒸氣室的健身房，或者是「適合女生、單純一點的三溫暖」，新竹警方也立刻回文「複雜的話可以告訴我們」，讓網友笑翻！有在地人表示「我們的新竹市警察局一向很關心新竹大小事」、「親民」、「新竹大小事社團真的很好笑！我這台北人也去加入了」。

（圖／爆廢公社公開版）

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(中時新聞網)