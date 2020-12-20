中央政府負債持續攀升，據國庫署公布資訊顯示，截至今年10月底止，長、短期債務合計共5兆4358億元，與10年前相比，債務增加7223億元，每人平均負債來到23.1萬。立法院預算中心近日提出報告示警，自2016年民進黨執政後，中央從未進行債務、公債及國庫券相關研究，應盡快著手，以供債務管理政策參據。

台股近期攀上歷史新高1萬4千點，台幣兌美元匯率甚至一度升到28.15元，逼近28元，創下23年來新高，市場資金異常熱絡，經濟看似一片大好，但立院預算中心表示，中央政府的未償還債務餘額仍持續攀升。

立院預算中心指出，根據「最新國債訊息」近期公布資料，台灣在10年內，中央政府負債從4兆7135億元增加7223億，來到5兆4358億，增加15.32％。而每人平均負債則從20.4萬增加了2.7萬，來到23.1萬，增加了13.24％。

預算中心說明，中央政府債務基金在去年僅提前償還未到期債務50億元，只省下0.23億的利息支出，是近10年來新低。而債務基金的說法是，因為公債及國庫券買回不易，所以造成財務操作限制。但預算中心進一步指出，自2016年起，債務基金就沒有進行債務、公債及國庫券等相關研究。

預算中心建議，債務基金應針對國情，適時就債務管理措施、公債及國庫券發行條件、政策進行研究，以供債務管理政策參據，提高財務運作效能，並加強債務管理功能及償債能力。

(中時 )